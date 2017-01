"Ezek az évek arról szóltak, hogy próbálkozzak, hibázzak, fejlődjek" - Címlapinterjú Szabó Erikával

Amíg elhelyezkedünk a kávézóban, arról mesél, mennyire szeret műsort vezetni a dabasi rádióban, s hogy korábban volt egy portréműsora is ott, amit különösen élvezett.

– Nagyon különbözött az interjúkészítés a színészettől?

Sz.E.: Nagyon élveztem, és sokat adott az életemhez. Olyan emberekkel ültem le beszélgetni, akik igazán érdekeltek.

– Szakmailag?

Sz.E.: A vendégeim nemcsak színészek voltak, sőt ők voltak kevesebben. Zacher Gábor toxikológustól Zólyomi Zsolt parfümőrig azokat hívtam meg, akikkel a privát életemben vagy a munkám során kis eséllyel találkozhatnék, de nagyon érdekel, amit csinálnak.

– Furcsa volt, hogy nem önmagát kellett megmutatnia, hanem a másik embert? Vagy ugyanezt teszi színészként is?

Sz.E.: Mindkét szerepben mutatok kicsit magamból, de főleg magamon keresztül valaki másból. Ha jól csinálom, egyik sem a magamutogatásról szól. Én hallgatóként vagy olvasóként is szeretem a portré műfaját. Életem elején–közepén járva izgalmas végighallgatni a két-három generációval előttem járók sorsát, hogy ők milyen nehézségekkel találták szemben magukat az útjuk során. Ha azt hallom, valakiből úgy lett orvosprofesszor, hogy előtte elment bányamunkásnak, elgondolkodom, hogy azok a dolgok, amiket nehézségnek hiszek a saját életemben, valóban azok-e, vagy csak én képzelem ezt.

– A siker születése izgatja?

Sz.E.: Nem feltétlenül a siker, hiszen készítettem interjút helyi óvónővel is, aki szintén megtalálta a saját szakmájában a boldogságát. Nekem egy óvónő is izgalmas, akinek különleges a viszonya a gyerekekkel, és létrehoz egy konyhakertet, amitől az övék lesz a legtöbb kismadarat vonzó óvoda.

– Ez nem siker?

Sz.E.: Ez abszolút siker.

– Ha valaki színésznek áll, arra vágyik, hogy ismert legyen. Ön otthagyta a legnézettebb magyar szappanoperát, és huszonöt éves fejjel beült az iskolapadba a Színművészetin. Mi hajtotta?

Sz.E.: Az ismertség nem annyira érdekel. Egy fiatal színész számára az ismertség olyan, mint a lakásvásárlás. Lehet élni saját lakás nélkül is, de ha van, az ad némi biztonságot az életben akkor is, ha csak látszatbiztonságról van szó. Ha ismerik az arcomat, abban segít, hogy egy kicsit biztonságosabban találok munkát. A mi szakmánkban az a siker, ha az embernek van feladata, és jó feladata van, amiben hinni tud, ami mögé oda tud állni. Szerencsére a Tháliában most pont ilyen feladatokat kapok.

– Az volt a kérdése annak idején, mielőtt az egyetemre jelentkezett, hogy igazi színész-e szappanopera-színészként?

Sz.E.: Úgy éreztem, hogy így, túlkorosan meg kell próbálnom az egyetemet, és ha felvesznek, végig kell csinálnom. Azt gondoltam, ha felvesznek, az egy jel, hogy ezzel dolgom van. A szüleim is kérdezték, biztos jó ötlet-e, és mondtam, hogy nem tudom, de majd kiderül. Utólag azt érzem, öt évig keményen dolgoztam magamon, és ezt nagy ajándéknak tekintem. Ezek az évek arról szóltak, hogy próbálkozzak, hibázzak, fejlődjek, rontsak és javítsak, s hogy bizonyos eszközökhöz tudjak nyúlni, bármi van. Szakmát kaptam a kezembe.

Szöveg: Oravecz Éva Csilla

Fotó: Zsólyomi Norbert