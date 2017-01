10+1 kérdés Thuróczy Szabolcshoz

1. Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?

Kedves sok van, inkább egy furát emelnék ki. Hároméves lehettem. A nagyszüleim sok állatot tartottak, és egyszer, amikor kiengedték a tyúkokat, elestem, és egy óriási kakas rámászott a mellkasomra. Annyira megijedtem, hogy nem mertem megmozdulni, néma csendben feküdtem az almáskertben, és vártam, hogy elmenjen kapirgálni.

2. Ki volt élete első szerelme?

Földes Kriszta az óvodában. Velünk szemben laktak, az édesanyja gyógyszerész volt, sokat jártunk be hozzájuk, jóban voltam velük. Azt hiszem, Debrecenben él, orvos, van családja is.

3. Mi az, amit a saját kárán tanult meg?

Hogy nem lehet megúszni semmit. Mindenkinek végig kell élnie az életét, bármilyen fájdalmas vagy izgalmas is, nem ugorhatunk csak úgy át néhány évet. Azt az időszakot, amikor a magánéletem mélyponton volt, és a szakmában sem haladtam könnyen, akkor kihagytam volna, de ma már nem bánom, hogy így alakult.

4. Hogy nézne ki egy tökéletes napja?

Sokáig, önkívületi állapotban alszom, aztán készítek a családnak egy nagy adag bundáskenyeret teával. Együtt megreggelizünk, és csak azon gondolkozunk a feleségemmel, mit főzzünk ebédre meg vacsorára, és hogy milyen bort igyunk majd hozzá. Egyébként meg egész nap a nagy ágyban fekszem mindenkivel, akit szeretek, a gyerekek pedig azt csinálhatnak velem, amit akarnak.

5. Mit változtatna meg a világon, ha bármit megtehetne?

Feltalálnám a rák gyógyszerét. A század legnagyobb eseménye lenne. A rák korunk pestise, olyan szinten szedi az áldozatokat. Az AIDS már kezelhető gyógyszerekkel, de a ráktól mindenki fél, mert a semmiből csap le.

6. Hol ette életében a legjobbat?

A bátyám Ljubljanában élt öt évig, és minden januárban, amikor a színházban szénszünet volt, kimentem hozzá. A belvárosi piacon már keveredik a mediterrán és közép-európai konyha, a savanyú káposztától a homárig minden kapható. Naponta odajártam. Egyszer egyedül végigkóstoltam mindent, apró sült halakat ettem, salátákat, elvesztem az ízekben. Ott ettem először rukkolát is, amikor Magyarországon még nem is ismertük.

7. Kinek a hangját szereti legjobban?

A gyermekeimét. Bármikor, amikor szomorú vagyok, már az is segít, ha felidézem magamban a hangjukat. És Domján Editét. Neki volt a legérzékenyebb női hangja, amit valaha hallottam.

8. Mire sajnálja legjobban az időt?

A hivatali sorban állás számomra egy agyérgörccsel ér fel, szenvedek a bürokráciától. Mindig reszketek, nehogy azt mondják majd, hogy máshova kellett volna mennem, vagy hogy még hiányzik valamilyen papír. És közben érzem, hogy a feszültségemtől mások is idegesek lesznek.

9. Ha földet örökölne, mit tenne vele?

Fűszerkertet ültetnék. A fűszerek nagyon hiányoznak a magyar konyhából, leszűkül a petrezselyemre, a zellerre meg ezekre, pedig a koriandertől kezdve a zsályáig ezerféle van még. Persze nálunk nem minden terem meg. Magyarországon még az időjárás is furcsa, egy nap alatt esik harminc centi hó, másnap elolvad, és vége is a télnek. Akkor már lehetnénk inkább teljesen mediterránok, tizenöt fokkal télen is, az évi egy hóesés nem ér ennyi szenvedést.

10. Van olyan álma, ami még nem valósult meg?

Szeretnék végleg leszokni a dohányzásról, mert azt mondják, ha valakinek ez még ötvenéves kora előtt sikerül, akár tíz évvel is tovább élhet. Szeretném látni a gyermekeimnek a gyermekeit is. Eddig négy hónap a rekordom.

+1 Ha van mennyország, hogyan fogja köszönteni az Úristen a túloldalon?

„Nem gondoltam volna, hogy idejutsz.”