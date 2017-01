Tiszabő, a remény iskolája

Romos vályogviskók, nejlonnal pótolt ablakok, az udvarokon szeméthegyek. A szinte kizárólag cigányok lakta Tiszabő Magyarország legnyomorúságosabb települése. Az iskola azonban mintha egy másik bolygóról pottyant volna ide. Öt hónapja, mióta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat átvette a fenntartását az államtól, a falu gyerekei számára szebb jövő nyílik itt.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabőhöz közeledve a vidék egyre kietlenebb. A falvakon átgurulva beomlott háztetőket, romos viskókat látok, az utcákon éhes ebek kódorognak, a szembejövő emberek arcán ólmos fáradtság. Nőttön-nő bennem a keserűség: hiszen ez is Magyarország, ha szeretnénk is róla időnként elfelejtkezni! Tiszaburán, a szomszédos helységben feltűnik egy utcatábla: „Fejlődés útja”. Több mint abszurd ebben a környezetben.

Nem volt ez mindig így! A gyönyörű fekvésű Tiszaparti falvak a nyolcvanas években még virágzó településeknek számítottak. Elég csak az azóta nyugdíjba vonult tiszabői iskolaigazgatónő megdöbbentő nyilatkozatát idézni, amire indulás előtt akadtam rá az interneten: „Amikor pályakezdőként idekerültem, olyan szép volt ez a hely, hogy mindig leszálltunk a távolabbi buszmegállónál, és végigsétáltunk a falun, gyönyörködve a takaros parasztházakban. Amikor 2002-ben visszajöttem, alig ismertem rá, és a leépülés, a szegénység azóta csak nő.” Itt tartok a gondolataimban, amikor megérkezünk Tiszabőre.

ÍRJON RÓLUNK VALAMI JÓT IS!

– Isten hozta önöket! – köszön ránk a faluvégi iskola előtt két, negyven körüli férfi . Egyikük a gondnok, Mága István, akiről kiderül, hogy a sztárhegedűs rokona, a másik egy apuka, aki a gyerekéért jött, hogy hazavigye tanítás végén. Feltűnően lóg az orra, nógatni se kell, kiböki az okát:

– Lehet, hogy az önkormányzat nem tudja kifizetni a közmunkát. Az nagy baj lenne. Itt állunk karácsony előtt egy fillér nélkül – közli elkeseredetten. Együttérzőn csóválom a fejem, mire hozzáteszi:

– Írjon rólunk végre valami jót is! Úgyis annyi rosszat összehordtak rólunk az újságok.

Az már igaz. Az elmúlt években másról sem olvashattunk, mint az itt történt lopásokról, betörésekről, állandó botrányokról, még gyilkosság is esett a településen. Ha nem jövök el ide, nem tudnám, hogy az erőszakot az elkeseredés, a kilátástalanság szüli, hogy az emberek képtelenek megélni a közmunkáért kapott pénzekből – már akinek egyáltalán jut munka –, hogy amikor a postás hónap elején meghozza a családi pótlékot meg a segélyt, már lesben állnak az uzsorások, és kamatos kamattal hajtják be a falusiakon a kölcsönadott összegeket, hogy aztán puccos villákat építsenek belőle a falu közepén, amelyek ott pöffeszkednek a romos viskók mellett. A hatóság pedig nem avatkozik be, ki tudja, miért. A jóléti társadalom erkélyéről csak a lényeg nem látszik: az, hogy ezen a végletekig elnyomorodott környéken nem akad semmilyen munkalehetőség, hiszen ki telepítene ide bármilyen vállalkozást, és amióta a téesz felbomlott, a húsüzemet meg bezárták, de különösképpen a 2000-es tiszai árvíz óta, amikor a feldühödött folyó nyolcvanöt házat sodort magával, a második generáció nő föl úgy, hogy nem látja a szüleit reggelenként munkába indulni. Ilyen körülmények között nem csoda, ha a fiataloknak nincs erre mintája, következésképp ők is életük végéig segélyen fognak tengődni.

Nincs, aki ezt az ördögi spirált meg tudná akasztani. Pontosabban egészen eddig nem volt. 2016. szeptember 1-jén azonban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat átvette a helyi általános iskola fenntartását az államtól, és azóta valami kezd változni Tiszabőn…

…

A változásokról a riport folytatásában, a Nők Lapja 2017/3. lapszámában olvashattok bővebben.

Szöveg: Koronczay Lilla

Fotó: Majoros Árpád