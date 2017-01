Bud Spencer, az antiszupersztár

Bár a nézőket régen nem avatták be az ilyen kulisszatitkokba, senki sem feltételezte a nagydarab, kedélyes fickóról, hogy képes lenne kárt tenni valakiben. Alig várták, hogy résnyire összehúzza a szemét. Jeléül annak, hogy valami nagyon nem tetszik neki, és ebből mindig nagy balhé lett, amit nem lehetett megállni nevetés nélkül. Minden idők legviccesebb pofozógépe valójában derék, spagettifaló nápolyi polgár volt, bővérű humorral megáldva, teljességgel hiányzott belőle a mai, állig felfegyverzett szuperhősök brutalitása. Híres pofonjai elszálltak a levegőben, nem okoztak senkinek testi vagy lelki sérüléseket. Hatalmas ökleihez még művér sem tapadt, egyetlen „gyilkosság” nem szárad a lelkén, még látszólagosan sem. Nem tartozott a mozi két lábon járó gyilkológépei közé, ilyen szerepet el sem vállalt volna: filmbeli figuráját is a termetére és szerethető személyiségére szabták. Ha ütött, többnyire önvédelemből tette, amikor dühbe jött valamiért. Szerencsére gyakran, mert ilyenkor szállóigévé vált humoros mondásaival is fűszerezte parádés pofozóshow műsorát.

A NÁPOLYI ÚSZÓFENOMÉN

Bud Spencer – alias Carlo Pedersoli Nápolyban született 1929-ben, egy – később tönkrement – vasgyáros fiaként, és büszkén vallotta magát anyanyelvében is nápolyinak. Dalaiból megjelentetett albumában két nyelven énekelte ugyanazt a számot: olaszul és nápolyiul. Amikor a Piedone Afrikában című filmben megkérdezik tőle, hogy olasz-e, azt válaszolja: „Nem. Nápolyi vagyok.” Olaszországban is nápolyiról olaszra szinkronizálták a filmjeit, ami számunkra azért mulatságos, mert az amerikai filmesek kérésére angolosított neve sem téveszt meg senkit vérbeli olaszságát illetően. Azt már nehezebb kinézni belőle, hogy a nápolyi vasgyáros fi a rendkívüli adottságokkal rendelkezett. Nyolcévesen úgy úszott, akár egy delfin, a római olimpián ezüstérmet nyert, az olaszok közül elsőként ért el egy percen belüli eredményt a százméteres gyorsúszásban. Nemcsak a medencében volt fenomén, hanem az iskolapadban is: ötévesen már első osztályos, majd az ötödiket átugorva egyből átkerül a gimnáziumba, tizenhat évesen a római egyetem hallgatója. Vegyésznek indul, majd átigazol a jogra, végül mindegyiknek hátat fordít: meghívást kap a tengerentúlról az Isten megbocsát, én nem! című 1967-es spagettiwestern főszerepére. Ettől minden megváltozik az életében: szakállt növeszt, nevet változtat. Kedvenc sörmárkájáról, a Budweiserről veszi fel a Bud nevet, ami rügyet jelent, és jót mulat azon, hogy öles termete ellenére mindenki Budnak szólítja. Kedvenc színészére, Spencer Tracyre utal a Spencer művésznév.

…

