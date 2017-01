Tévés kedvenceink: Endrei Judit

– Judit kedves, örömmel látom hihetetlen aktivitásodat az interneten: könyveket írsz és adsz ki, előadásokat tartasz, tréningeket vezetsz elbűvölő kedéllyel és energiákkal. Az egykori televíziósok közül te azon kevesek közé tartozol, akik gond nélkül tudtak váltani. Nekem nagyon imponál ez a talpraesettség, emberi tartás…

– Érdekes a megközelítésed, bár meg kell mondanom, hogy én nagyon nem így látom az életemet. Nem érzem, hogy törés lett volna, amikor lelibbentem a képernyőről. Nem drámaként éltem meg, nem éreztem olyasmit, hogy a csúcsról a mélybe zuhantam volna, hogy fel kellett volna állnom. Úgy érzem, hogy életem során folyamatosan mentem tovább és tovább, jártam a magam útját.

– Honnan tudtad-tudod, melyik a te utad az előtted lévő ezernyi közül?

– Az én utam, soha nem gondolkodtam felőle, de mindig éreztem, hogy a kíváncsiságom kielégítése. Az alapvető vágyam eszmélésem óta, hogy minél többet megtudjak a világról. Igen, engem folytonosan a kíváncsiságom működtetett. Falusi kislányként, némileg bezártan az érdekelt, izgatott, hogy mi is van a falu határán túl? Mi is van a világban? Hogyan élhetnek mások? Hogyan élhetnék én? Aranyos, kedves, gyámoltalan kislány voltam, de vajon tudnék másmilyen is lenni? Egyre erősödött bennem a vágy, hogy kilépjek innen, hogy más helyzetekben is kipróbáljam magam. És ez a vágy azóta is folyamatosan tart. Most, hatvan év körül, ha visszatekintek az életemre, nem esem kétségbe, hogy hány év múlt el, hanem azt veszem számba némi elégedettséggel, hogy milyen sokat tanultam, tapasztaltam.

– Juditka, könyörgöm, ne állítsd, hogy jó megöregedni!

– Persze hogy nem tapsikolok ettől. Nem lesz boldogabb az ember a rárakódott több ránctól és több kilótól… De ezt sem valami sorscsapásként élem meg. Falun felnőve elfogadja az ember, hogy van az életnek egy bizonyos rendje. Születünk, növünk, virágzunk, hervadunk, és aztán elmegyünk. Eközben azonban tudni kell, hogy mindig hoz valamit az élet, mindig van lehetőség arra, hogy hasznosak legyünk, hogy viszonylag értelmes dolgot csináljunk. Hogy többek legyünk, mint voltunk.

– Mitől leszünk többek? Mi az, hogy több?

– Egyszer beszélgettem egy pszichológussal, és ő kérte, hogy egy vonallal rajzoljam le az életemet. Én egy egyenesen emelkedő vonalat rajzoltam. Ránézett, és azt mondta, hogy ő is ilyesmit képzelt volna nekem. A folyamatos törekvést, hogy a magam módján, képességeim, lehetőségeim szerint igyekszem mindig feljebb és feljebb emelkedni.

Szöveg: Szegő András

Fotó: Németh Gabriella