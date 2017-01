Amikor az iskola a diákokért van - Montessori-módszer testközelből

Senecának tulajdonítják a mondást, miszerint „ha a deákot kötve viszik iskolába, nem lesz pap belőle”. Azaz, ha a gyerek tiltakozik az iskola ellen, ha ott rosszul érzi magát, rosszul is fog teljesíteni. Szerencsére vannak még olyan pedagógusok, akik arra törekednek, hogy ne a stressz legyen az oktatás főszereplője, és a gyerekek ne „kötve” járjanak iskolába.

Elég gyakran hallom mostanában, hogy nyamvadt, műveletlen a legifjabb generáció, és unalmas már a cirkusz az iskolák körül. Mert hát az ítélkezők is szigorban nőttek fel, és lám, ember lett belőlük… Nem szoktam velük vitatkozni – nem érdemes –, legfeljebb csöndesen javaslom, kerítsenek a baráti körükben egy alsó tagozatos kisdiákot, és emeljék meg az iskolatáskáját… Mert bizony a sok felmérés, beszélgetés és vita eredményeként sem jutottunk el oda, hogy a kicsik tananyagát és óraszámát jelentősen csökkentsék. Sajnos csak a legkiválóbb tanítók engedik meg maguknak, hogy az osztályuk képességeihez, teherbírásához igazítsák a tempót és az ismeretanyag mennyiségét, mert úgy szeretnék rögzíteni a tudást, hogy közben megmaradjon a gyerekek kíváncsisága, és az iskolai szorongás ne utáltassa meg velük a tanulást.

MIT ÉRZEL?

Szeretnivaló látványt nyújtanak a zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola negyedikesei. Kört formálva, párokba rendeződve állnak egymással szemben – valamennyien fehér pólóban –, és tisztelettel(!) kérdezik a társuktól: „Megérinthetlek?” S ha valaki azt hiszi, most egy optimista tanmesébe kezdtem, amelynek agressziótól mentes álomgyerekek a főszereplői, bizony téved. Ezek a kilenc-tízéves kislányok és kisfiúk nem álomgyerekek – legfeljebb szerencsések, mert az iskolájuk Montessori-módszerrel neveli őket, amelynek legfőbb célja az egyes gyerekek önfejlesztése és önerősítése, szemben az „azonos méretre szabással” –, s nekik éppúgy szükségük van stresszoldásra, mint bármelyik kortársuknak. Ezért gyakorolják hetente egy tanórán a „Suliszamuráj-program” keretében a koncentráció és a testtartás javítására, az agresszivitás csillapítására, a feszültség, fáradtság oldására alkalmas japán shiatsu masszázs fogásait. A számtalan gyakorlat közül tán az a leghatásosabb, amikor négykézláb lépkednek, s csak

a válluk ér össze a párjukkal. Az a feladatuk, hogy pontosan kövessék az éppen irányító mozgását úgy, hogy pusztán a váll jelzése alapján megérzik, merre akar haladni. Az irányító személye természetesen változik, így a kolerikus típusú vagy agresszív gyerekek is átélik, milyen alkalmazkodni, és finom jelzésekből „érteni”, mit tervez a másik. A gyakorlat végén Postás Beáta biológia–kémia szakos tanár és shiatsu-tréner megkérdezi a gyerekeket: „Mit éreztél?” S a válaszokat hallgatva a látogatónak azonnal eszébe jut, hogy a negyedikesek jobban fogalmazzák meg az érzéseiket, mint sok felnőtt… Később megtudom, az is szerepet játszik ebben, hogy a Montessori-módszer szellemiségének megfelelően úgynevezett beszélgetőkörrel indul a tanítás reggelente.

…

A módszerről bővebben a Nők Lapja 2017/2. lapszámában olvashattok – keressétek a magazint 01.17-ig az újságosoknál!

Szöveg: V. Kulcsár Ildikó

Fotó: Szász Marcell