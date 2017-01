Élettörténet: Ráczné Kalányos Gyöngyi, a roma kultúra egyik megmentője

Ha az ember rákeres Ráczné Kalányos Gyöngyi nevére az interneten, a következő titulusra bukkan: nemzetközileg elismert cigány naiv festőművész. Alatta kiállítások sora, Budapesttől egészen New Yorkig, amelyeken a művész a hagyományos cigány kultúráról készült képeivel szerepelt. Én a Nők Lapjában pillantottam meg az egyiket. A törökszentmiklósi közért tűzfalát díszítő freskót fotós kollégám fényképezte háttérként a helyi drogos cigány fiatalok mögé.

– Nyugodtan írja le, hogy reklamáltam is érte a kiadónál – bólint Gyöngyi asszony, miközben szívélyesen beinvitál bennünket szerény hajlékába egy hatvanas évekbeli, pécsi lakótelepen. – Bántott, hogy a festményemet ilyen összefüggésben ismerték meg az emberek. Már ha egyáltalán tudták volna, hogy az én alkotásomat látják a falon! Hiszen azért küzdök évtizedek óta, hogy megmentsem a népem számára a hagyományos roma kultúrát, hogy megismerjék a gyökereiket, és ezáltal visszanyerjék az önbecsülésüket. Mert az önbecsülés a titka mindennek! Nehéz azt megőrizni, különösen ha az ember cigány. Bizony akadtak pillanatok az életemben, amikor kis híján én is elvesztettem…

SZÁRNYAS EMBEREK

És a festőnő mesélni kezd. Úgy kezdődött, hogy egy napon rányitotta szemét erre a világra a Komló környéki Kossuth aknai cigánytelepen. Akkoriban még közösséget alkottak a cigányok, segítettek egymásnak, ha egy ház a bányarobbantások miatt megrepedezett, elővették a tarsolyukból apáik mesterségét, és új vályogot vetettek, de faragtak kanalat, vájtak teknőt, fontak kosarat, Gyöngyi meg a nagymamájával gombázni járt, és gyógynövényeket gyűjtött a Mecsekben. Nem volt olyan erdő, amelyből a kislány ki ne talált volna. Hazafelé megkergették a kóbor kutyák, de nyomban elfeledte az ijedtségét, ha útközben degeszre tömhette a bendőjét. Márpedig a cigányasszonyok, akik akkoriban még szabad tűznél főztek, és a kis Orsós unokának – nagyapját, Miska bácsit, a telep vajdáját mindenki tisztelte – mindig kínáltak valami harapnivalót. Gyöngyi elfogadta, aztán hazáig repült, hogy színes krétáival telemázolhassa a házuk előtt húzódó aszfaltozott utat.

– Szárnyas embereket rajzoltam, és ragaszkodtam hozzá, ha kinevettek is érte. Különös szabadságvágy feszített, szerettem volna elrepülni oda, ahol megértenek. Anyai nagyapám volt az egyetlen, aki sejtette, mi lakozik bennem. De gyönyörűen mesélt! Ma is hallom a hangját, ahogy beásul mondja a cigány történeteit, mi meg a testvéreimmel tátott szájjal hallgatjuk. Hol tanulságosakat, hol szerelmeseket mond, a végén megtűzve egy találós kérdéssel. Az egyik mesehős pisztollyal küzd, a másik sodrófával, na, szerintetek melyik győz?, hunyorított ránk. A valódi életről is regélt. Emlékszem egy történetére a második világháborút követő évekből, amikor a kocsmákba járt hegedülni, és a kalapjában gyűltek a millpengősök. Hanem mire hazaért velük, nagyanyám már semmit nem kapott értük a boltban. Nagy idők tanúja volt az öreg, de szerencsére túlélt mindent úgy, hogy közben még a pipa sem esett ki a szájából. Nézze csak meg azt a portrét az előszobafalon!

„SEMMIREKELLŐ VAGY!”

A vajda éppen farkasszemet néz velem. Karakán cigányember fejébe csapott kalappal, szája szegletében görbe pipa. Remek festmény. Ki is mondom, mire a tizenhét éves Gergő, Gyöngyi legkisebb gyermeke azonnal megjelenik a szobában, ledobja magát a gitárjával egy székre, és közli, hogy a kép nem eladó.

Szöveg: Koronczay Lilla

Fotó: Hirling Bálint