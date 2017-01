„A mi viszonyunk soha nem volt kenetteljes vagy édelgős” – Ifj. Zenthe Ferenc mesél édesapjáról

– Amikor felhívtalak, és kértem ezt a beszélgetést, te azt mondtad, hogy „írjál valami szépet a Kisöregről!

– A mi viszonyunk soha nem volt kenetteljes vagy édelgős. Még az utolsó éveiben is ragaszkodtam hozzá, hogy ott legyen velünk a hajóban a vitorlásversenyeken, mert azt gondoltam, hogy végezzünk inkább kicsit hátrébb, de nem cseréljük le egy ereje teljében lévő fiatalemberre, akkor is mindig úgy mondtam neki: Öreg, csináld ezt, vagy Öreg, csináld azt…

– Ő meg mindig úgy mesélt rólad, hogy a Golyó, és többdiplomás, komoly tudósember voltál a szemében!

– Én meg gyerekkorom óta igyekeztem mindig méltó lenni hozzá, és vigyázni a neve becsületére. Semmi csibészségbe, kétes ügybe nem mentem bele, hogy ne mondhassák azt, hogy „nahát, ez a Zenthe!” Erre kínosan ügyeltem. Persze utólag kiderül aztán, hogy ez sem sikerült makulátlanul. Mivel amolyan mintaiskolába jártam, ahová tanár szakos hallgatók is jártak órákat figyelni, évtizedekkel később, amikor véletlenül találkoztunk, elmondta őszintén egy akkor már tekintélyes tanár, hogy amikor egyszer hallgatta a magyarfeleletemet, azt gondolta, hogy „miként is lehet ennyire buta fi a egy ennyire nagy színésznek!” Visszamenőlegesen is majd’ elsüllyedtem! Főleg, mert arra a feleletre még büszke is voltam!

– Te nem is akartál színész lenni?

– De. Sokáig kacérkodtam is vele. Gyermekként felléptem már a Madách és a Katona József Színházban, szerepeltem tévéfilmekben, szinkronizáltam is… Aztán, amikor döntenem kellett, a Műegyetemet választottam…

– Miért?

– Sok apró hatás lerakódott bennem. Például előfordult, hogy indult volna a később valóban nagyon sikeres gyerekfilm forgatása, és aznap reggel tudtam meg, hogy nem én leszek az egyik főszereplő, hanem valaki letelefonált valahonnan, és elmondta, hogy helyettem kinek kell játszania… Meg emlékeztem arra is, hogy időnként mennyit szorongott az Öreg, hogy vajon kap-e szerepet, fogják-e még hívni, megcsörren-e a telefon. Voltak nagyon cudar időszakai, amikor emésztette magát, és félt, hogy nem hívják.

