Karcsúságom története – Címlapinterjú Tóth Verával

Ahhoz, hogy Vera bátor ember, eddig sem fért kétség. Nyíltan kommunikált színpadon, Facebookon, a blogjában, és aki olvasta tavaly megjelent könyvét, a „Gyémánt”-ot, elképedt az őszinteségén. Ilyet csak a legerősebbek mernek! Mint ahogy önmagukkal szembenézni is csak nekik sikerülhet. Az énekesnő megtette. És az eredmény? Nos, amint látják, eléggé meggyőző! Koronczay Lilla interjúja.

Messziről egy rövid kabátos, normál alkatú fiatal nőre leszek figyelmes. Az étterem előtt dohányzik, haja hátul csutkába fogva, lazán szívja a cigarettáját. Közelebb érve ismerem csak fel: hiszen ez Vera!

– Nem te vagy az egyetlen, akinek leesik az álla! – büszkélkedik, miközben elővillantja világot beölelő mosolyát. – Most jövök a Sztárban sztár + egy kicsi próbájáról a TV2-ből, ahol a fél stáb kint levegőzött az épület előtt, és ahogy elhaladtam előttük, észrevettem, hogy egyszerre csönd lett. Szinte éreztem, mi fut át a pasik fején: „Jé, ez a Vera! Imádjuk, szeretjük, de nem ezt szoktuk gondolni róla. Hiszen ez egy jó csaj!”

– Jólesett, hogy végre nőnek néznek?

– Nagyon. Most nőttem fel! Nem akarok többé édes, duci kislány lenni, akit egy kicsit mindenki sajnál, és aki koldulja a szeretetet. Látod most, hogy ezt kimondtam, hirtelen rádöbbentem: valószínűleg a bálnapáncélom tartott meg ilyen sokáig gyerekstátuszban. Ahogy ledobtam magamról ezt a harminchárom kilót, hirtelen kinyílt számomra a világ. Eltűntek a korlátok, amit a pluszkilóimmal építettem magam köré, nem kikászálódom az autómból, hanem kipattanok, nem esik nehezemre a felkelés, könnyedén belibbenek a színpadra, csak úgy elugrom bevásárolni, egyáltalán, kellemesebbé vált az élet! A világ hirtelen a lelkemig ér, nem áll már közénk a hájpáncél. Borzongató, gyönyörű, bár kicsit ijesztő érzés! Élvezem, hogy tele vagyok energiával, nem győzök nyüzsögni, és azt vettem észre, hogy jó nekem egyedül. Lehet, hogy nem vagyok már párkapcsolatfüggő?

– Azért áruljuk el, hogy ezért a szabadságért súlyos árat fizettél!

– Hát nem volt egyszerű döntés, hogy beavatkozzak a jóisten művébe, és megműttessem magam. Óriási lelki tusa után egyeztem bele. De amikor már nem tudsz elmenni az autódtól a plázáig, mert fáj a térded, és időnként kihagy a szíved a rengeteg vérnyomáscsökkentő meg szénhidrát-anyagcserét szabályozó gyógyszertől, lépni kell valamit. Konkrétan felrémlett előttem, hogy esetleg negyvenévesen feldobhatom a bakancsomat, ha így folytatom. Úgyhogy ez egy életmentő műtét volt, ha első ránézésre túlzásnak is hangzik.

– Tulajdonképpen milyen műtétről van szó?

– Először is tisztázzuk: nem gyomorgyűrűt kaptam, mert egy csomó ember ezt hiszi, hanem egy viszonylag új amerikai módszerrel, a gyomor bypass műtéttel érték el az orvosok, hogy fogyjak. Ez azt jelenti, hogy laparoszkópos technikával lekicsinyítik a gyomrot, és hozzávarrják a vékonybél másfél méterét. Így kevesebbet kívánsz enni, a gyomrodban nem pang az étel, és a vékonybélben kezd csak el felszívódni. Így az elfogyasztott tápláléknak csupán a húsz százalékát fogja hasznosítani a szervezeted. Az az abszurd helyzet állt elő, hogy még erőltetnem is kell a szénhidrátevést, nehogy kevés legyen. Kérek is a pincértől egy mascarpone tortát eperöntettel!

– Tényleg abszurd! Én meg salátát eszem…

– Furcsa, ugye? Nem kell különösebben diétáznom, és néhány hónap után máris jobbak az értékeim. A magas vérnyomás eltűnt, és a hasnyálmirigyem is rendbe jött. Csak arra kell vigyáznom, hogy eleget sportoljak, mert ellenkező esetben, amikor leáll a fogyás, esetleg valamennyit visszahízhatok.

…

Testkönyvről, önbizalomról, harmóniáról is szó esik interjúnk folytatásában, melyet a Nők Lapja 2017/1. lapszámában olvashattok el.

Szöveg: Koronczay Lilla

Fotó: Emmer László