10 kevésbé ismert tény Mel Gibsonról, a nagy visszatérőről

Nagyon erős lámpalázzal küzdött

Ma már szinte alig hisszük el, hogy a magabiztos Mel Gibsont kezdő színészként nagyon megviselte a szereplés. Erős lámpalázzal küzdött, az első színpadi szerepénél annyira rosszul volt, hogy a darab egy részében ülve kellett alakítania a karakterét.

Népes családba született

A színész Peekskillben, New York államban látta meg a napvilágot a Gibson-család tíz gyermeke közül a hatodikként. Később szülei, Hutton és Anne örökbe fogadtak még egy csemetét, így Mel Gibson tíz testvérével együtt nőtt fel szigorú katolikus neveltetésben részesülve.

Nemsokára kilencszeres apuka lesz

Az otthonról hozott minta nagyban befolyásolhatta, hogy a színész maga is hatalmas családot alapított: Mel Gibson hamarosan kilencszeres apuka lesz. Hét gyermeke volt feleségétől, Robyn Moore-tól született, akivel közel harmincéves házasság után 2009-ben váltak el. Hetedik csemetéje, a kis Lucia korábbi barátnőjétől, az orosz modell Oksana Grigorievától született, jelenlegi párja, a 26 éves Rosalind Ross pedig éppen a színész kilencedik gyerekével állapotos.

Fájdalmakkal teli hatvan

Mel Gibson tavaly ünnepelte 60. születésnapját, a kerek évforduló pedig nem kis nehézséget hozott az életébe. „A hatvan különböző fájdalmakkal köszöntött be, olyanokkal, amik miatt hajnali ötkor a fürdő padlóján kúszva ébredtem. De egyúttal mély érettséget és elégedettséget is érzek, örülök, hogy a kihívásokkal teli ötvenes éveim véget értek” – nyilatkozta őszintén a The Times magazinnak.

Nem mindig szeretett volna színész lenni

Ennyi legendás szereppel és emlékezetes rendezéssel a háta mögött ma már kicsit nehéz elhinni, hogy Mel Gibsont korábban cseppet sem érdekelte a színészet, sőt, egy egészen másfajta szakmában tudta volna elképzelni magát. Újságíró szeretett volna lenni, amit egy nagyon érdekes professziónak tartott.

Furcsa humora van

Mel Gibsontól nem áll távol a fekete humor, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ahogy egyik közeli barátját, Julia Robertset annak idején megtréfálta: fagyasztott patkányt küldött a színésznőnek – egészen különös indíttatásból. „Imádom őt, és nagyon szeretem a sikolyát is. Egy norvég fagyasztott patkányt küldtem neki egy New York-i áruházból. Amikor kibontotta a csomagot, hangosan felsikított” – mesélte az esetről a The Timesnak adott interjújában.

A gyermekei jelentik számára a mindent

Magánéletéről nagyon keveset mesél a sajtónak, a gyermekei sikereivel azonban szinte minden interjúban eldicsekszik. Kétségtelen, hogy rajong értük, és elmondása szerint nem is tartja magát rossz apának. „Nem létezik tökéletes szülő. A gyerekneveléskor mindenki követ el hibákat, és sokszor nagyon is könnyű elrontani a dolgokat. De én remélhetőleg kevesebbszer tévedtem, mint többször” – nyilatkozta nemrég a The Timesnak.

Pierce Brosnan vetélytársa volt

Kis híján elhappolta Pierce Brosnan elől James Bond szerepét. Az Aranyszem (GoldenEye) előkészületei során ugyanis a producerek Mel Gibsonban gondolkodtak, a szereplőválogatásokkor azonban Pierce Brosnan annyira lenyűgözte őket, hogy végül rá osztották a szerepet – abban a hitben, hogy hozzá jobban illik a titkos ügynök karaktere.

Mentális zavarban szenved

Tíz évvel ezelőtt az egész bulvármédia attól harsogott, hogy a színész gyalázkodott, faji szitkokat szórt azokra a rendőrökre, akik gyorshajtásért és ittas vezetésért állították elő. A színész akkori viselkedését a válása miatt érzett szomorúságával és bipoláris zavarával magyarázta, amiben már évek óta szenved.

Az apja tévés vetélkedőt nyert

A színész apja Amerika egyik kedvenc tévés kvíz műsorában, a Jeopardyban nyert egy egészen csinos összeget, ami elég volt ahhoz, hogy az egész családot Ausztráliába költöztesse. Enélkül pedig feltehetően Mel Gibsonból sem lett volna soha színész.

