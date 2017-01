Élettörténet: a Széchenyi-generáció, amely továbbviszi a múltat

Rémülten hívták tavasszal a külföldön élő rokonok Széchenyi Tímeát, és szegezték neki a kérdést: ugyan mi köze volt Széchenyi Istvánnak a bokszhoz? Amikor a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és az Ökölvívó Szakszövetség együttműködésével megrendezésre került az I. Széchenyi Ökölvívó Emlékverseny, Tímea, mint az alapítvány kuratóriumának elnöke megnyugtatta a családot: ez bizony nem tévedés. István volt ugyanis az egyik első magyar ökölvívó, ő hozta be 1826-ban Magyarországra a bokszot, miután Angliában báró Wesselényi Miklóssal kipróbálták és megszerették.

– Nagyon érdekes – fűzi hozzá Tímea mosolyogva –, hogy a tizenhárom éves Kinga lányom is imádja ezt a sportot, második helyezett magyar bajnok. Én persze rettenetesen féltem, de nem tudom rábeszélni a balettra…

KÖNNYEK

Ahogy sokan a boksztörténelmen is meglepődünk, úgy igazából azon is, hogy élnek még köztünk Széchenyiek. A körülbelül százhúsz leszármazott egy része Magyarországon, másik része külföldön talált otthonra. Tímea felmenői Széchenyi István fiatalabb bátyjának, Pálnak rokonai, akik megtapasztalhatták, mit jelentett arisztokratának lenni az 1950-es évektől a rendszerváltásig. Tímea nagyapja a családjával a lábodi kastélyban élt a kitelepítésig. Végignézte, ahogy felgyújtották a házukat, majd a fiával és a feleségével egy távoli falu pincéjében helyezték el őket, másik hat ember mellé. Itt a nagymama nagyon megbetegedett, az egészsége végleg megromlott, korán búcsúzni kellett tőle. Tímea édesapja, Elemér – aki gyerekként kilométereket gyalogolt az iskoláig – sosem tette túl magát az elvesztésén.

– Az apám úgy halt meg, hogy nagyon-nagyon sok családi emléket elvitt magával, például azt sem tudjuk, hogy melyik faluban történt mindez. Ha kérdezgettem, sírt, nem tudott ezekre az időkre emlékezni. Most, hogy a Történelmi Levéltárban végigolvastam a nagypapám levelezését (ahogy például könyörög az államnak, hogy ne tegyék tönkre), látom, hogy ez egy iszonyú nehéz élettörténet, és kezdem megérteni, miért nem beszéltünk róla soha. És miért indítottak úgy iskolába 1976-ban, hogy ne nagyon dicsekedjek a nevemmel…

ÉRZETEK

A sok kis titok mellett Tímeáékban mindig ott volt a büszkeség is, amit ő már egyértelműen ad tovább négy gyermekének, akik az édesapjuk engedélyével a Széchenyi nevet viselik. A vérvonal Tímea apja, nagyapja számára is tagadhatatlan volt, így még ha nem is zengtek odahaza ódákat a nagy ősökről, hogy melyik családba születtek, azt természetesnek tekintették.

– Egy-egy tanárom néha felnézett a naplóból, és elismerő pillantással nyugtázta, hogy egy Széchenyi lány ül vele szemben. De a legtöbben vagy fel sem ismerték a kötődést a történelemkönyvekben szereplő Istvánnal, vagy nem tudták, hogyan viszonyuljanak ehhez a rokonsághoz, ezért inkább hallgattak. Úgy érzem, ma az is feladatom, hogy megmutassam a múltat, az utat, amit az arisztokrata családok bejártak, mert rengeteg szépséget, értéket hagytak az országra, mielőtt eltüntették őket a közéletből – mondja Széchenyi Pál leszármazottja.

…

Tettek, rokonok, grófok, otthonok – ezekről esik még szó a cikk folytatásában, melyet a Nők Lapja 2016/52. számában olvashattok el.

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Jágity Fanni