Tévés kedvenceink: Nádas György

Egy cd-t tesz le az asztalra, rajta a cím: „Szeretni kell, ennyi az egész…” No igen, papája, Nádas Gábor legszebb dalait énekli rajta Nádas György. „Kicsit szomorkás a hangulatom máma”, „Én, aki nálad jártam”, „Engem nem lehet elfelejteni”, és a többi feledhetetlen, világszép slágert, amely évtizedek után is meghatározói maradtak életünknek.

– Gyuri, nem volt lélekfacsaró énekelni apukád érzelmes, személyes dalait? Újraélni az ő szomorúságait, lobogásait, búját, reményeit?

– Nem, éppen ellenkezőleg. Úgy érzem, hogy most, ezzel értettem meg igazán. Gyermekfejjel, szégyengyalázat, de kicsit cikinek éreztem ezeket. Persze a Beatles és a Rolling Stones volt számomra az igazi, azokat hallgattam, és üvöltöztem, úgy látszik meg kellett öregedjek, hogy eljussak a lényeghez, hogy megértsem ezt a nagyon intim, bensőséges, érzelmes dallamvilágot, hogy ezáltal igazán közel kerülhessek apámhoz.

– És tényleg csak ennyi lenne a lényeg? Csupán szeretni kell?

– Ma már én is hiszem. Hogy egy élet legfontosabb feladata, hogy megtanuljunk szeretni. Az egyszerre tudomány, művészet, jellempróba. Hogy ne csak tudjunk, hanem akarjunk, merjünk is. És ezt ki is mutassuk. Tudjunk, merjünk mosolyogni, a másikhoz érni, simogatni, vagy akár sírni is. Szerintem az a lélek egyik legönfeledtebb, legtermékenyebb megnyilvánulása. Apámnak ráadásul megvolt az a különleges tehetsége, hogy ezeket a legigazabb, legmélyebb érzéseket dallamokba öntse.

– Számodra kicsit életprogram is az ő emlékének ápolása?

– Így nem fogalmaztam még meg, de vállalom. Igen. Apám jövőre lenne nyolcvanöt éves, és már harminc éve nincs köztünk. Régebben egy színdarabot is írtam történetünkről, most elővettem, átírom, és terveim szerint a Karinthy Színházban majd előadjuk. A huncutság az, hogy én játszom az apukámat, engem pedig a kisebbik fiam fog, aki egyébként most a Vígszínház két zenés darabjában is játszik. Izgalmas szembesülés lesz!

– A te viszonyod a papádhoz, és a fiaid viszonya hozzád mennyire alakult másként?

– Inkább döbbenetes a hasonlóság! Kezdetben több volt a meg nem értés, a hepehupa, a lázadás. Időnek kellett eltelnie, hogy maradéktalanul értsük és elfogadjuk egymást.

…

Nádas György családjáról és régi szilveszterekről is mesél interjúnk folytatásában – keressétek a Nők Lapja 2016/52. heti lapszámában!

Szöveg: Szegő András

Fotó: Szász Marcell