„Nem vagyok híve az ötéves terveknek” – Címlapinterjú Bradley Cooperrel

A Másnaposok után az év legszexibb pasija lett, özönlenek a főszerepajánlatok, sikeresen játszott a Broadway-n, és most Lady Gaga főszereplésével a Csillag születik rendezésére készül. S közben azt csiripelik a verebek, hogy hamarosan feladja agglegény életét a gyönyörű szupermodell, Irina Shayk kedvéért, aki gyereket vár... Návai Anikó interjúja.

„Smárolnod kell SJP-vel”, mondta a rendezőasszisztens, „csak az a gond, hogy SJP nem hajlandó nyelves csókra”. „És ki az az SJP?”, kérdeztem rémülten… – meséli Bradley Cooper közel húsz évvel ezelőtti élményét a Szex és New York forgatásáról, amikor egy epizód erejéig úgy tűnt, hogy ő lesz Carrie Bradshaw új kedvese. Aztán persze sor került a csókra, Bradley rájött, hogy SJP nem más, mint Sarah Jessica Parker… és azóta nagyot fordult vele a világ.

– A legtöbb férfi azért húzza-halogatja a nősülést, mert túlságosan elkényeztette az anyukája…

– Hát… ebben lehet valami. Mert én voltam a kisöcsi, annak minden előnyével együtt, és a nővérem itta meg a levét, mert vele viszont rettentően szigorúak voltak a szüleim. Mire odakerültem, hogy velem kezdjenek szívózni, már feladták. Úgyhogy nekem mindent szabad volt, egy szabályt kivéve, hogy mindig tudni akarták, hol vagyok és mit csinálok, egyébként nem volt semmi szabály vagy reguláció. Ír–olasz katolikus családban nőttem fel, katolikus nevelést kaptam, ami lehet, hogy másnak szigorú nevelésnek számít…

– Nemrég múltál negyven. Komoly férfikor…

– Igen, ezen már én is gondolkodtam. Nem lehetnék boldogabb. Annyi életet megformáltam már…

– És azt látod, hogy merre akarsz továbbmenni?

– Ha kérhetném, hogy minden maradjon úgy, ahogy most van… Nem vagyok híve az ötéves terveknek. Az biztos, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelnem magamra. Nem mindegy például, hogy mit eszem, és mennyit alszom. Nem mintha nem figyeltem volna oda eddig is, hogy mit eszem, de sokkal több vizet iszom, mint régen. Ami pedig azt a bizonyos kerek számot, a negyvenet illeti, úgy vagyok vele, hogy minél öregebb az ember, annál könnyebben kijön saját magával, még akkor is, ha a teste szép lassan leépül. Úgyhogy élvezem, ami van. Örülök, hogy szakmailag minden jól megy, és hogy a magánéletemmel sincs semmi baj. És hogy mit tervezek a negyvenes éveimre? Azt, hogy egyik napról a másikra éljek.

…

Az interjú folytatása a Nők Lapja 2016/52. lapszámában olvasható végig – keressétek a magazint a standokon január 2-ig!

Szöveg: Návai Anikó

Fotó: Getty Images Hungary