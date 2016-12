5 kevésbé ismert tény Bradley Cooperről

Napjaink egyik legkarizmatikusabb férfi színészéért rajonganak a szebbik nem képviselői. A Nők Lapja címlapsztárja viszont több mint egy sármos arc, Bradley Cooper ugyanis valódi tehetség, aki a legjobb filmes alakításokat nyújtotta az elmúlt években. Most kevésbe ismert érdekességeket osztunk meg róla.

Hiányzott az érettségiről egy filmforgatás miatt

Bradley Cooper színészi karrierje abban az időben kezdett beindulni, amikor a „Gyagyák a gatyában, avagy tudom, kit fűztél tavaly nyáron” című bohózatban vállalt szerepet. Míg ugyanis addig csak sorozatok epizódszereplőjeként tűnt fel, filmes alakításai közül ez volt az első. Nem csoda, hogy miatta még az érettségit is kihagyta.

A legnehezebb alakítását a Másnaposokban nyújtotta

Elsőre talán kicsit nehéz elhinni, de Bradley Cooper számos komplex szerepe ellenére a Másnaposok Philjét formálta meg a legnehezebben. És hogy mi volt az oka? A színész a The Guardiannak adott interjújában elárulta: a karakter szöges ellentéte, ez pedig komoly kihívások elé állította. Amikor a vásznon viszontlátta az alakítását, magára sem ismert.

A Szex és New York miatt tanult meg sebváltós autót vezetni

Talán kevesen emlékeztek rá, de Bradley Cooper kisebb szerepet vállalt a Szex és New Yorkban is, amiben Carrie Bradshaw egyik futó kalandját alakította. A szerep szerint az egyik jelenetben Bradley-nek sebváltós autót kellett vezetnie, ő azonban úgy vállalta el a munkát, hogy csak automata váltós kocsit vezetett addig. Nem volt mit tenni, be kellett iratkoznia egy autósiskolába.

Az Elefántember miatt lett színész

Bradley Cooper egészen korán eldöntötte, hogy színészként szeretné keresni a kenyerét, ebben pedig meghatározó szerepe volt az első nagyobb filmes élményének, az Elefántembernek, amit 12 évesen látott először. A Vanity Fairben korábban elmesélte: csak ült otthon a piros kanapén és zokogott, annyira megérintette John Merrick embersége és méltósága. Sok évvel később, színészként pedig már szerepet is kapott az Elefántember című Broadway-darabban.

Az apja jegygyűrűjét hordja

A sármos színész nagyon közel állt az édesapjához, aki 2011-ben, 71 évesen hunyt el. Bradley az utolsó pillanatokban is vele volt, a karjaiban ringatta, amikor elment. „Amikor elveszítesz valakit, aki közel állt hozzád, amikor átéled a szeretetet és a veszteséget egyaránt, akkor jössz rá, mi a fontos” – mondta a Vanity Fairnek a színész, aki azóta apja jegygyűrűjét hordja.

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest