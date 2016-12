Együtt átugrottuk - Cserhalmi Sára édesapjáról, Cserhalmi Györgyről

– Apukádnak van egy egészen különleges hangszíne, tónusa, amikor azt mondja, hogy Sárika…

– Éppen tegnap műtötték Debrecenben, és az operáló orvos mondta, hogy amikor az altatásból felébredt, résnyire kinyitotta a szemét, és az volt az első szava, hogy „Sárika?” Mondták neki, hogy folytonosan vonalban vagyok, minden rendben, rögtön hívnak is. Erre apa megnyugodott, és szépen visszaaludt.

– Ilyenkor derül ki, hogy valójában milyen jó találmány a mobiltelefon…

– Igen, igen, de azért nagyon bánt, hogy csak innen izgulhattam, és nem tudtam vele ott lenni. Fogni a kezét, mondani valamit, megtörölni az arcát, vagy inni adni. Az úgy egészen más! Meg az is, hogy azóta hiába mondja, hogy a körülményekhez képest jól van, én ezt látni is szeretném. Tudom, hogy mennyire fegyelmezett ember, milyen tartása van, és a hangja alapján nem tudom eldönteni, hogy tényleg így pikk-pakk óráról órára javul, vagy engem igyekszik csak nyugtatgatni.

– Valószínűleg meg is akar nyugtatni, és javul is. Elképesztően képes magát összekapni! Iszonyatos a vitalitása!

– Az biztos! Olyannyira, hogy időnként emiatt el is veszti a realitásérzékét, túllép a teljesítőképessége határán, és olyan feladatokat is elvállal, amelyeket pedig nem volna szabad!

– Van benne egy állandó bizonyítási vágy?

– Én nem ennek mondanám. Szerintem valami tökéletesre, maximumra törekvés, amiből képtelen engedni. Főleg saját magával szemben. Volt Debrecenben az az emlékezetes Úri muri előadás, amelyben ki kellett öntenie a színpadon egy dézsa vizet. Iszonyú nehéz volt a dézsa, apa már nem volt egészséges, mindenki mondta neki, hogy elég, ha megbillenti, és úgyis kiborul, ő ragaszkodott hozzá, hogy igenis, felkapja, és úgy zúdítja ki. Holott tudhatta, hogy ezzel csak árt magának.

– Nem azért, hogy önmaga előtt bizonyítsa, hogy még mindig képes megcsinálni?

– Ebben is lehet valami, de szerintem inkább az motiválta, hogy ettől hitelesebb a jelenet, hogy ő iszonyatos energiákkal felemeli a dézsát. Így lesz igazabb, meggyőzőbb a játéka. Hogy ebből az erőfeszítésből valami majd átmegy. Hiába próbáltam győzködni, hogy „apa, enélkül is zseniális lennél! A közönség akkor is elbűvölve figyelne!”, nem tudtam rávenni, hogy kicsit is könnyítsen.

