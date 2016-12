Temperamentum meg két Rosenstein kell a konyhába - Interjú Rosenstein Tiborral és Róberttel

– Ha kezünkbe vesszük az étlapot, melyik az az étel, amely nagyon Tibor, és melyik inkább Robi?

Rosenstein Róbert: Úgy fogalmaznék, hogy az étlap apu, és a „tábla”, azaz a heti ajánlat inkább én vagyok. Apu szájízét nem lehet helyettesíteni, van olyan fogás, amit a mai napig csak ő csinál, mert azt szokták meg, és úgy kérik a vendégek. De eközben tudni kell róla, hogy hatalmas kísérletező, legutóbb épp a fagylaltokba szeretett bele, és szédületes kombinációkat talált ki.

Rosenstein Tibor: Ragaszkodunk ahhoz, hogy a klasszikus ételeinket (sólet, töltött káposzta, cigánypecsenye…) hagyományos módon készítsük el. Két napig főzzük a barnamártást, mert úgy gondoljuk, hogy a régi ízeket nem szabad elfelejteni. Viszont van, amihez – a kor igényei miatt – hozzá kell nyúlni, és változtatni textúrán, megjelenésen, tálaláson. A hagyományt tiszteljük, de kell az evolúció, kell a fejlődés, kell, hogy az étlapon a pörkölt mellett ma már ott legyen a kagyló is – és Robi érti a jövőt. Az a siker titka, hogy a Rosensteinben van tér neki is és nekem is.

– A jelenlegi harmóniáért sokat kellett harcolniuk? Úgy hallottam, régebben repültek a tányérok.

R. R.: Oh, ma már csak feleannyi…

R. T.: Tényleg volt rá példa, de azok pillanatnyi problémákat jeleztek. Maximalista vagyok, és ez egy idegfeszítő munka: végig hajtani kell. Nem üresen repültek azok a tányérok, hanem azért, mert hideg volt a krumpli, vagy sós a hús. Ha nyolcvanszor elmondom, hogy milyennek kell lennie, akkor nyolcvanegyedszer már nem fogok udvarolni. Az a produkció, ami a tányéron van, négy-öt ember munkája. Ha valaki nem teszi oda becsülettel a magáét, értékét veszti a többieké is. Itt így kell dolgozni. De a nap végén megbeszéljük, és elsimulnak a gondok, összhangban vagyunk. Az egyik séfünk huszonnégy éve van velünk, a másik tizenkettő, a dolgozók zöme tíz fölött. Amikor bezárunk, leülünk, és nagyokat röhögünk, összejárunk nyaralni, hétvégén kirándulni, sütögetni.

– Az mindig egyértelmű volt, hogy Robi a családi vállalkozásban marad?

R. R.: Nekem igen, apunak nem.

R. T.: Én tudtam, mennyi melóval jár, ezért meghagytam neki a választás lehetőségét. Bármi lehetett volna.

…

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Körmendi Imre