7 érdekesség, amit nem biztos, hogy tudtál Goldie Hawnról

A nagynénje után nevezték el



A mindig sugárzó, bájos színésznő valódi neve is Goldie, ráadásul nem ő az egyetlen a családban, aki ezt a nevet viseli. Az egyébként magyar származású édesanyja egyik kedvenc nagynénje után nevezte el.

Eredetileg country énekesnő szeretett volna lenni



1972-ben jelent meg a színésznő Goldie című albuma, amelynek elkészítésében olyan ikonikus country énekesek voltak a segítségére, mint Dolly Parton és Buck Owens.

Igazi táncoslábú



Goldie hároméves kora óta tanult balettozni, sőt szteppelt is! Tizenhét évesen már saját táncstúdiót vezetett Washingtonban.

Kurt Russel mindössze 16 éves volt, amikor először találkozott Goldie-val



A nála 5 évvel fiatalabb Kurt Russellel 1968-ban ismerkedtek meg, a The One and Only, Genuine, Original Family Band című Disney-film meghallgatásán. Bár mindketten azt állították, hogy már akkor érezték a „szikrát”, valójában semmi nem történt közöttük az 1984-es Második műszak című film forgatásáig.

Júlia volt az első szerepe



Goldie először 1961-ben a virginiai Shakespeare fesztiválon debütált színésznőként, méghozzá Shakespeare Rómeó és Júlia című darabjában.

Jótékonysági alapítványt hozott létre a fiatalokért

A Goldie Hawn által megalapított Hawn Alapítvány célja, hogy a felnövekvő nemzedék a lehető legtöbbet hozhassa ki magából.

Naponta kétszer meditál



Az optimizmusáról ismert színésznő 1972 óta napi kétszer 10 percet meditál. „Amikor elmegyünk egy étterembe, azt látom, hogy az emberek ülnek egymással szemben, és ahelyett, hogy beszélgetnének, csak a telefonjaikat nyomkodják. Attól félek, hogy elveszítjük az intimitást, ezért fontos, hogy naponta kétszer visszavonuljunk, és elmélyüljünk. Mindenkinek ki kellene ezt próbálnia” – mondta korábban.

Szöveg: D.E.

(littlethings.com)