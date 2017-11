Elgondolkodtató pillanatképek a gyermekek jogainak világnapjára

Akiknek nem jutott gyerekszoba

Néhány évvel ezelőtt jelent meg James Mollison angol fotós Ahol a gyermekek alszanak című fotósorozata, amelyben gyermekek szobáját fotózta le a világ körül. A 18 országból összegyűjtött képsorozat mellett a fiatalok személyes történeteit is elolvashatjuk. Az egyik legmeghatóbb a 7 éves Indira története, aki Nepálban él szüleivel és testvéreivel egy egyszobás házban. A család annyira szegény, hogy a csöppség 3 éves kora óta napi 5-6 órát dolgozik a helyi bányában, és egy közös matracon osztozik éjszakánként testvéreivel. A munka mellett besegít édesanyjának a mosásban és a főzésben is, a kedvenc étele a tészta. Iskolába is jár, ami harminc perc gyalogútra van az otthonuktól. Indira egyáltalán nem bánja, hogy 7 évesen dolgoznia kell, de sokkal jobban szeret játszani.

Virágot a legszebbnek

Pozitívnak maradni és erőt sugározni, amikor a számunkra legfontosabb bajban van – szülőként nincs is ennél nehezebb feladat. A 17 éves Madisyn Babcocknál gyermekkorában egy autoimmun betegséget (alopeciát) diagnosztizáltak, amely foltos hajhulláshoz, foltszerű kopaszodáshoz vezet. A fiatal lány és édesanyja azonban nem keseredtek el, egy ilyen erőt próbáló helyzetben közösen találtak megoldást. „Az anyám mindig is egy inspiráló művész volt”- jegyzezte meg Madisyn. „Ő az a személy, aki mindig bátorít, hogy olyannak szeressem magam, amilyen vagyok és szeressem a virágokat. Többé nem akarom elrejteni a valódi külsőmet, ezért döntöttem úgy, hogy megkérem őt, pingáljon gyönyörű virágokat a fejbőrömre.” A végeredmény szerintünk egészen megható lett.

Így játszanak a gyermekek a világ körül

A gyermeki fantáziának semmi sem szabhat határt, ha játékról van szó. Ez a képsorozat a bizonyíték arra, hogy a gyermekkor mennyire csodálatos lehet függetlenül attól, hogy hová születünk. A nyugati világban sokan attól félnek, hogy a mai gyermekeket a technológia csak hátráltatja a kreativitásuk és képzelőerejük kialakulásában. Csak semmi pánik, a legkisebbek még mindig úgy játszanak, ahogy annak idején bármelyikünk!

Indonézia

Myanmar

Oroszország





Olaszország

Szöveg: D.E.

Fotó: motherjones.com, boredpanda.com