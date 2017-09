10 felejthetetlen pillanat és érdekesség a 2017-es Emmy-díjátadóról

Gyerekek, ha gáláznak



Az Amerikai Huangjai című vígjáték-sorozat gyereksztárjai nemcsak a vásznon, hanem a való életben is mókásak.

Gördüljön a szőnyeg!



Az est házigazdája, Stephen Colbert nagy megtiszteltetésként élte meg, hogy a díjátadót vezetheti, de még nagyobbnak, hogy segíthetett letenni a vörös szőnyeget. 🙂

Rory estéje

#Emmys winner Alexis Bledel on the red carpet! She won her first Emmy Award for Outstanding Guest Actress, Drama, for @handmaidsonhulu. Emmys / Television Academy (@televisionacad) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 15., 22:06 PDT



A Szívek szállodája sztárja, Alexis Bledel sikeres estét zárhatott, hiszen A szolgálólány meséje című sorozat vendégszerepéért nyert Emmy-díjat. Az alkotás egyébként tarolt az idei díjátadón.

Mások, mégis ugyanolyanok

The cast of #bornthisway on the Red Carpet for tonight’s #EmmysArts! Emmys / Television Academy (@televisionacad) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 9., 15:22 PDT



A Born this way (Ilyennek születtek magyarul – a szerk.) egy formabontó alkotás, ami Down-szindrómás felnőttek mindennapjait mutatja be. A sorozat sztárjai – akik egytől egyig elragadó emberek – is részt vettek a gálán.

Köszönőbeszéd egy jó ügyért

Backstage with #Emmys winner @nicolekidman!!! Late Show with Stephen Colbert (@colbertlateshow) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 17., 19:59 PDT



Nicole Kidman elképesztő alakítást nyújtott a bántalmazott nő szerepében a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban. Köszönőbeszédében pedig megragadta az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére és az áldozatok megsegítésére.

Együtt örömben, bánatban



Felicity Huffmant és férjét, William H. Macyt is Emmy-díjra jelölték. Ezúttal egyikük sem vihetett haza szobrocskát, de még szerencse, hogy meg tudják vigasztalni egymást.

Nyerni fogok?

He already won Outstanding Variety Special, tonight @j_corden is nominated for another with @latelateshow. #Emmys Emmys / Television Academy (@televisionacad) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 17., 16:11 PDT



James Corden a humor koronázatlan királya saját show-műsorával kelt ringbe az Emmyért, amit végül John Oliver happolt el előle. Kár. Vagy mégsem? 🙂

Fergeteges show

What can’t this man do?! Late Show with Stephen Colbert (@colbertlateshow) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 17., 18:57 PDT



Stephen Colbert ezúttal is gondoskodott a jó hangulatról, táncosaival – akik a szolgálólányok megszokott fejfedőjét viselték – elképesztő koreográfiát adtak elő.

Fókuszban a sokszínűség

We here Riz Ahmed (@rizahmed) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 17., 22:48 PDT



Az idei Emmy-gálával egy új éra kezdődött, ami a nyitottságot és az elfogadást illeti, hiszen először kapott díjat meleg, fekete nő (Lena Waithe – bal oldalon) és muszlim színész is (Riz Ahmed – jobb oldalon).

Övé a jövő

The coolest 9-year-old you’ll ever see on a red carpet: @lonniechavis from @nbcthisisus. #Emmys Emmys / Television Academy (@televisionacad) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 12., 23:04 PDT



A tündéri Lonnie Chavic még csak kilencéves, de már most érdemes rá odafigyelni. Egy igazi egyéniség és remek színész is.

Összeállította: F.R.

Fotó: Instagram