10 gyönyörű fotó Jackie és John Fitzgerald Kennedy kapcsolatáról

Egy vacsorán mutatták be őket egymásnak

A fiatal Jackie újságíróként dolgozott, John Kennedy pedig országgyűlési képviselő volt, amikor egy közös barátjuk egy vacsorán bemutatta őket egymásnak.

Kezdetben ritkán találkoztak

Az első találkozást követően ritkán találkoztak kettesben, Kennedy ugyanis leginkább a szenátusi tisztség megszerzésével volt elfoglalva. Miután szenátorrá választották, egyre közelebb kerültek egymáshoz.

Jackie mindenben a férfi mellett állt

John súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, a gerincét például többször meg kellett műteni. Jackie végig mellette volt a lábadozás során és arra ösztökélte, hogy megírja a Profiles in Courage című könyvét, amiért a férfi Pulitzer-díjat is kapott.

Csodás esküvő

A Rhode Island állambeli Newportban keltek egybe 1953. szeptember 12-én. Jackie esküvői ruháját az afro-amerikai tervező, Ann Lowe készítette.

Az amerikaik felnéztek rájuk

A házaspár igazi példakép volt az amerikaiak számára, irigyelték és csodálták őket.

A hűtlenség végigkísérte kapcsolatukat

John F. Kennedy nagy nőcsábász volt, és ezen a házasság sem tudott változtatni. Jackie számára is ismertek voltak nőügyei, de a híresztelések szerint a first lady is gyakran kacsintgatott félre.

Nehezen jött gyermek

Jackie nagyon megszenvedett azért, hogy gyereke lehessen. 1955-ben elvetélt, majd 1956-ban egy halva született lányt hozott a világra.

Egy ideig külön éltek

A gyerekvállalás nehézségei miatt egy ideig külön is éltek.

A várva várt boldogság

1957-ben végül teljesült a vágyuk és Jackie egészséges lánynak, Caroline-nak, 1960-ban pedig egy fiúnak, Johnnak adott életet.

Amerikai karizmatikus elnöki párja

A John Fitzgerald Kennedy ellen elkövetett merényletet követően Jackie irigylésre méltó ereje és bátorsága örökre belevésődött az emberek emlékezetébe. Küzdelmekkel teli életük miatt ma is Amerika egyik ikonikus elnöki párjaként tekintenek rájuk.

Összeállította: F.R.

Fotó: theredlist.com