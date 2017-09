Jótékonykodásra fel! 8 mód, amivel a rászorulókon segíthetünk

Emberségesnek lenni annyit jelent, mint olyanokon segíteni, akik rászorulnak. Ma, a Jótékonyság Nemzetközi Napján – amit magyar kezdeményezésre fogadott el az ENSZ-közgyűlés – különösen fontos, hogy mi is felhívjuk a figyelmet az adományozás fontosságára, amit számtalan módon megtehetünk.

Adjunk vért

Rengeteg ember szorul az orvosi ellátás során vérre, ami sok esetben életet is menthet. Épp ezért fontos, hogy időről időre mi is vért adjunk. Nem kerül semmibe, viszonylag rövid időt vesz igénybe, de annál nagyobb segítséget nyújthatunk vele. Ne habozzunk hát felkeresni a legközelebbi véradó központot.

Rögzítsünk hangoskönyvet vakok és gyengén látók számára

A technikai eszközöknek köszönhetően ma már otthon is egy kész stúdiónk lehet. Nincs más dolgunk, mint a telefonunkban megkeresni a diktafon funkciót és felolvasni egy-egy történetet vagy akár teljes köteteket is a kedvenceink közül, majd eljuttatni olyan intézményekhez, ahol vakokat és gyengén látókat oktatnak, illetve kezelnek. Nagy örömöt fogunk vele okozni.

Adjunk időt

Mai rohanó világunkban mindenkinek az időből van a legkevesebb, mégis ez az egyik legértékesebb dolog, amit másnak adhatunk. Kórházban fekvő gyerekek mellett önkénteskedve, de hospice alapítványoknál segédkezve is elviselhetőbbé tehetjük a rászorulók nehéz perceit. De akár idősek vagy mozgássérültek mellett is vállalhatunk feladatokat: bevásárolhatunk nekik, segíthetünk a takarításban és a ház körül.

Pénzadomány

Természetesen pénzt is adományozhatunk a rászorulóknak – persze csak hivatalos szervezeteken keresztül. Még a legkisebb összeg is jól jön, amit majd a legfontosabb dolgokra költhetnek a kedvezményezettek. A Nők Lapja és az Ökumenikus Segélyszervezet közös akciójával rászoruló gyerekeket támogathattok. Részletes információt itt találtok az adománygyűjtéssel kapcsolatban.

Ajándékozzunk nem használt technikai eszközöket rászorulóknak

Az emberek többsége ma már gyakran cseréli az állandóan használat alatt lévő technikai eszközöket, így a laptopokból, a telefonokból és a tabletekből is viszonylag rövid idő alatt újabb és újabb érkezik a háztartásba. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a leselejtezett darabok rosszak lennének. Ezeket nyugodtan elajándékozhatjuk olyan rászoruló családoknak, ahol a gyerekek tanulása múlhat azon, hogy nincs laptopjuk. Vegyük fel a kapcsolatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, és már meg is tehetjük a felajánlásainkat.

Adományozzunk ruhákat

Biztosan számos olyan ruhadarabunk pihen a szekrény mélyén, amit már nagyon régóta nem hordtunk. Szabadítsuk meg a gardróbunkat a felesleges daraboktól, és szerezzünk örömöt azoknak, akik rászorulnak. Kihelyezett ruhagyűjtő konténerekbe is betehetjük a nem használt ruhákat, de Budapesten minden kerületben működik Családsegítő Szolgálat, illetve Gyermekjóléti Szolgálat is, akikkel érdemes felvenni a kapcsolatot és ahová elvihetjük a ruhákat. De ugyanúgy a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton, a Magyar Vöröskereszten, illetve az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül is adományozhatunk.

Ételosztásnál is segíthetünk

A különböző szervezetek minden évben többször is rendeznek ételosztást, aminek keretein belül önkéntesként segíthetjük az adagok kiosztását. Érdemes figyelemmel kísérni a különböző fórumokat, ahol az ételosztás időpontjáról tájékozódhatunk, így időben jelentkezhetünk rá önkéntesnek.

Jegyeztessük fel magunkat szervdonornak

A halála után senkinek sincs már szüksége a szerveire, viszont rengeteg embernek lehet segíteni velük. A szervdonorok száma rendkívül alacsony, több ember életét is megmenthetjük vele, ha a szerveinket felajánljuk. Ehhez donorkártyát kell igényelnünk, és a legközelebbi hozzátartozóinkat is jó, ha értesítjük a szándékunkról.

