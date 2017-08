10 kevésbé ismert érdekesség Richard Gere-ről

Játszhatott katonát, jómódú üzletembert vagy unatkozó, hétköznapi férjet is, Richard Gere pályafutása alatt tagadhatatlanul a női közönség egyik kedvencévé vált. Sármjának és színészi játékának mi sem tudtunk ellenállni, sőt, most 68. születésnapján sem tudunk. Isten éltesse sokáig!

Jótékonyságból jeles

Richard Gere nem csupán színész, hanem elkötelezett aktivista is. A Survival International nevű szervezetet például évek óta támogatja, mert fontosnak tartja, hogy őserdei törzsek kultúráját megőrizze az emberiség.

Belevaló buddhista

Huszonéves korában tért át a buddhista hitre és azóta is kitartóan gyakorolja a vallást. Mi több, közeli barátságban áll a dalai lámával és szószólója a tibetiek helyzetének is.

Persona non grata

1993-ban az Oscar-gálán Kína emberjogi politikáját kritizálta, ezért hosszú ideig nem szívesen látták a díjkiosztó ünnepségeken, mondhatni persona non grata volt egy jó darabig.

Pretty Woman nélküle?!

Ma már el sem tudjunk képzelni a Pretty Womant a színész nélkül, pedig eredetileg nem őt szánták a gazdag, jóképű főhős szerepére. Al Pacino játszotta volna Edward Lewist, csakhogy az utolsó pillanatban ő visszamondta a szerepet, amit így osztottak Gere-re.

A zenélés a vérében van

Kamaszkorában trombitatudásával és sportteljesítményével tűnt ki a többiek közül, utóbbinak köszönhetően sportösztöndíjat kapott az egyetemen. Végül mégis a színjátszást választotta, két év után otthagyta az iskolát.

Nem a név teszi az embert

A középső neve állítólag Tiffany, ami női név. 🙂

Mélypont után szárnyalás

Az Amerikai dzsigoló és a Garni-zóna után a karrierje mélypontra került. Újbóli felemelkedését a Higgy neki, hisz zsaru, illetve a Micsoda nő! sikerének köszönheti.

Micsoda férfi! 😉

Az Amerikai dzsigolóban megformált szerepének köszönhetően vált szexszimbólummá. Ezt követően a People magazin olvasói kétszer is megválasztották a világ legszexisebb férfijának.

Életműdíjas művész

Pályafutása során kétszer is nyert életműdíjat. Először 2007-ben a San Sebástian Nemzetközi Filmfesztiválon ítélték neki a címet, másodjára, 2012-ben a Hollywood Film Award elismerését zsebelte be.

A cél: világbéke

A Healing the Divide nevű szervezet igazgatótanácsának tagjaként támogatja a béke, az igazságosság és a megértés előmozdítására irányuló globális kezdeményezéseket. Sőt, saját szervezetének, a The Gere Foundationnek az igazgatójaként az AIDS elleni küzdelemből is kiveszi a részét.

