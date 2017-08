6 felejthetetlen Ennio Morricone-szerzemény, amiért rajongunk

Ennio Morricone zenei pályafutásának elmúlt hatvan évét ünnepli a jelenleg is zajló, The 60 Years of Music Tourral, ám a napokban a 88 éves zeneszerző mágus bejelentette, hogy a turné végeztével többet már nem ad nagyszabású koncertet, inkább zeneszerzői munkásságára koncentrál. Ebből az alkalomból gyűjtöttünk össze – a teljesség igénye nélkül – hat felejthetetlen művét, melyek többet mondanak róla minden szónál.