4+5 érdekes és kevéssé ismert tény Ben Affleckről

Egy ideje már csak válásától volt hangos a sajtó, teljesen érdemtelenül, hiszen Ben Affleck egyike korunk legtehetségesebb férfi színészeinek. A Good Will Hunting sztárja ma 45 éves, ebből az alkalomból pedig izgalmas érdekességekkel készültünk róla.

Közös bankszámlája volt Matt Damonnal

Gyerekkori barátok Matt Damonnal, akivel együtt vágtak bele, hogy megvalósítsák nagy álmukat és filmesek legyen. A cél érdekében közös bankszámlát is nyitottak, amin a meghallgatásokra való utazáshoz gyűjtötték a pénzt.

Követi a világ eseményeit

Ben Affleket nemcsak a színészet érdekli, nagyon is képben van azzal, mi történik a világban. A The Gaurdiannek a brexittel, illetve azon keresztül a migrációval kapcsolatban például azt nyilatkozta: „Még mindig hiszek az emberek jóságában, ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kerültünk egy olyan varázslat hatása alá, ami rémisztő ötletek és fogalmak rabjaivá tett minket.”

Ettől rémült meg korábban

Ben Affleck a világ legismertebb szuperhőseink bőrébe bújt már bele, ám korábban elmondta, van egy dolog, amitől teljesen megrémül. „A gyönyörű nők megijesztenek” – nyilatkozta az USA Weekend magazinnak. Ennek ellenére Hollywood legszebb nőivel járt már együtt.

Apja alkoholista volt

Ben Affleck családjának életét megkeserítette édesapja alkoholizmusa. A színész 12 éves volt, amikor szülei elváltak. Apja később sem hagyta abba az ivást és hajléktalanná vált. Ben 16 éves lett, mire a férfi végre rászánta magát, hogy bevonuljon egy rehabilitációs központba.

Már gyerekként színésznek készült

Pezsgő szellemi közeg vette körül gyerekként, sok művész látogatta a családi házukat. A testvérével, Casey-vel, aki szintén színész, és édesanyjával rengeteget játszottak színházasat. Nem csoda, hogy Ben Affleck csupán hat éves volt, amikor először hivatalosan is szerepet kapott.

Ő is függő

Apja alkoholizmusa rá is hatással volt, felnőtt élete jó részét ő is a függőséggel küzdve töltötte. Többször vett részt elvonón, idén is bevonult rehabilitációra. Az alkohol tehát az a démon, amivel folyamatosan meg kell küzdenie.

Profi kártyás

Ben Affleck verhetetlen pókerben, több hivatalos versenyen és bajnokságon is sikerrel szerepelt. Persze mindjárt megvádolták azzal is, hogy szerencsejáték-függő, ám ő tagadta a vádakat.

A legidősebb Batman

Ben Affleck a legújabb Marvel-filmben ismét Batman bőrébe bújik – nem először. A szerepre 40 évesen választották ki első alkalommal, így ő lett a történelem legidősebb denevér embere.

Pikáns részlet a Good Will Hunting forgatókönyvében

Mint azt tudjuk, Matt Damon és Ben Affleck közösen készítették el a sokszorosan díjnyertes Good Will Hunting forgatókönyvét. Ahhoz pedig, hogy teszteljék a különböző filmstúdiók munkatársait, hogy valóban tüzetesen átolvasták-e a munkájukat, állítólag egy pikáns jelenetet csempésztek a történet közepére, aminek semmi köze nem volt a teljes sztorihoz.

Összeállította: F.R.

Fotó: theredlist.com

(theguardian.com, thrillist.com, variety.com)