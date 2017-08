10 híres hollywoodi filmes pár, akiket szüntelenül összesodort a sors a mozivásznon

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Őrült, dilis szerelem; Gengszterosztag; Kaliforniai álom

Ezért szeretjük őket együtt: Hihetetlen dolgokra képesek együtt a vásznon: megindítanak, megnevettetnek, könnyeket csalnak az ember szemébe. Az a hollywoodi páros, akiket elnézve a régi nagyok jutnak eszünkbe. Tökéletesebb kombinációt ma el sem tudunk képzelni filmben, ezt a Kaliforniai álom pedig többszörösen bizonyította.

Ginger Rogers és Fred Astaire

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Egymásnak születtünk; Táncolj velem; Frakkban és klakkban; Continental; Flying Down to Rio; Tánc a Föld körül; Roberta; Dalol a flotta; Táncolj a Broadwayn!; Amanda két élete

Ezért szeretjük őket együtt: Legszívesebben mi is táncra perdülnénk minden alkalommal, amikor Ginger Rogers és Fred Astaire tökéletes mozdulatait nézzük! Hihetetlen szenvedélyük és a kettejük között lévő kémia sugárzik a vászonról, nem csoda, hogy ennyi közös filmet készítettek együtt.

Spencer Tracy és Katharine Hepburn

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Desk set; Woman of the Year; Adam’s Rib; Találd ki, ki jön vacsorára; Keeper of the Flame; Without Love; The Sea of Grass; Pat és Mike; State of the Union

Ezért szeretjük őket együtt: Ez a hollywoodi páros annyira passzolt egymáshoz, hogy szinte már el sem lehetett képzelni, hogy a másik nélkül szerepeljenek egy filmben. Az erejük többek közt abban rejlett, hogy ugyanolyan szellemesek, karakteresek voltak – egyenrangú partnerei egymásnak.

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Napos oldal; Serena; Joy; Amerikai botrány

Ezért szeretjük őket együtt: A drámai karaktereket is nagyon jól hozzák mindketten, így tökéletesek azokra a szerepekre, amikben a szerelem nem csupa rózsaszín merengésként van ábrázolva, hanem olyan nehézségekkel, fájdalommal teli dologként, mint a valóságban. Talán ezért tudunk velük jobban azonosulni.

Richard Gere és Julia Roberts

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Micsoda nő!; Oltári nő

Ezért szeretjük őket együtt: Richard Gere és Julia Roberts párosa utánozhatatlan, a mai napig a képernyő elé bilincselnek minket is, az sem számít, hogy már kívülről fújjuk a Micsoda nő!-t. Ennek a két színésznek a karaktere nagyon jól passzol egymáshoz, van bennük szenvedély, humor, könnyedség és kellő komolyság is –ha arra szükség van. Éppen ezért nyerőek ma is!

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Kleopátra; A makrancos hölgy; Szerepjátszók; Nem félünk a farkastól; Válik a férfi, válik a nő; A fontos személyek, Út a szeretet felé

Ezért szeretjük őket együtt: A magánéletben viharos szerelem volt az övék, de igazán nagyot a filmvásznon alkottak együtt. Vonzalmuk és heves természetük a főszereplésükkel készült filmek mindegyikében tapintható. Külön-külön is legendás színészek voltak, együtt azonban elsöprő erővel bírtak.

Penélope Cruz és Javier Bardem

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Sonka, sonka; Vicky, Cristina, Barcelona; A jogász

Ezért szeretjük őket együtt: Milyen különös a sors, hiszen Penélope Cruz egyik legelső filmjében ismerte meg leendő férjét. Jó pár évnek el kellett viszont telnie ahhoz, hogy a Sonka, sonka forgatása után újra egy alkotásban szerepeljenek, és ki más hozhatta volna össze őket, mint Woody Allen egy keserédes, élettel teli komédiában. A Vicky, Cristina, Barcelona után pedig már mi is elhittük, hogy őket egymásnak teremtette az ég.

Tom Hanks és Meg Ryan

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Joe és a vulkán; A szerelem hullámhosszán; A szerelem hálójában

Ezért szeretjük őket együtt: A Joe és a vulkán volt az első közös munkájuk, amiből kiderült, hogy hihetetlenül jól működnek párként a vásznon, a közönség szívét mégis A szerelem hullámhosszán című filmben rabolták el végérvényesen. Mi is rongyosra néztük…

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: A vasmacska kölykei; Második műszak

Ezért szeretjük őket együtt: Hihetetlenül könnyed, jó humorú emberek, ami a szerepeikben is megmutatkozik – így minden mozijuk maga a színtiszta szórakozás. Első filmjük, az 1984-es Második műszak forgatásán szerettek egymásba, és a mai napig egy párt alkotnak – ennél szebb szerelmi történetet még a forgatókönyvírók se tudnak kitalálni.

Humphrey Bogart és Lauren Bacall

Ezekben a filmekben szerepeltek együtt: Szegények és gazdagok; A hosszú álom; Key Largo; Sötét átjáró

Ezért szeretjük őket együtt: Nemcsak a vásznon alkottak felejthetetlen párt, hanem az életben is – a huszonöt éves korkülönbség ellenére, ami közöttük volt. Szinte mindannyian emlékszünk még első filmjük, a Szegények és gazdagok ikonikus jelenetére, amiben Bacall csábítóan elmagyarázza Bogartnak hogyan kell fütyülni. A két színész 1945-ben házasodott össze, két gyermekük született. Bogart korai, 1957-ben bekövetkezett halála után közös filmjeik őrzik kapcsolatukat.

