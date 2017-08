Titkok az X-akták kulisszái mögül David Duchovny születésnapja alkalmából

David Duchovny neve szinte egybeforrt Mulder ügynökével, ezért ma, a színész 57. születésnapja alkalmából a sorozat kulisszái mögé pillantunk be egy picit – ha ti is szerettétek a szériát , tartsatok velünk!

Az isteni szikra

Chris Carter, a sorozat alkotója egy cikkben olvasott arról a 3,7 millió emberről, akik állították, hogy őket már elrabolták a földönkívüliek. Az X-akták ötlete ekkor született meg a fejében.

Közös munka

Carter még a Twin Peaks idejéből ismerte David Duchovny-t, így amikor a sorozat végül zöld utat kapott, nem is volt kérdés, kit tesz meg főszereplőnek. Sőt, még azt is megengedte a színésznek, hogy ő válassza ki a női főszereplőt.

Leszámolni a sztereotípiákkal

Carter szándékosan osztotta Mulderre a hívő, és Scullyra a szkeptikus szerepét, így szeretett volna leszámolni a sztereotípiával, hogy a nők a „naivabbak”.

A való élet

Az életben egyébként pont fordítva van, David Duchovny nem hisz a földönkívüliek létezésében, Gillian Anderson viszont igen. 🙂

A műsor költözik

A show forgatási helyszíne eredetileg Vancouver volt, de később Los Angelesbe költöztek át, mert David Duchovny nem szeretett volna eltávolodni a feleségétől.

Hamis jelvények

Az amerikai Smithsonian Múzeum több részletet is segített kidolgozni a sorozatban. Többek között Mulder és Scully ügynök FBI-jelvényeit is az intézmény dolgozói készítették, bár az eredeti Federal Bureau of Investigation helyett Federal Bureau of Justice-t írtak rá, ugyanis az országban bűncselekménynek számít hamis igazolványt kiállítani, akkor is, ha csak egy kellékről van szó.

Perbe fogva

A 7. évad forgatása előtt a David Duchovny beperelte a 20th Century Fox stúdiót az őt illető részesedés miatt. A cég végül 20 millió dollárt fizetett ki neki – csak ezután kezdték meg a forgatást.

A szem

A 8. évad főcíme alatt Mulder ügynök belezuhan egy szembe, ami nem másé, mint Gillian Andersoné.

Intimitás a képernyőn

A sorozat pilot részében Scully melltartóban mutatja meg a testén található csípéseket Muldernek. Gillian Anderson sérelmezte ezt a jelenetet, mert szerinte a meztelenkedést semmi nem indokolta. Ám Carter szerint ez arra szolgált, hogy bemutassa a viszonyt, ami a két ügynök között bimbózott, ezért volt rá szükség.

A siker fokmérője

Carter korábban többször nyilatkozta, hogy amikor bemutatta a sorozatot a FOX csatorna nagykutyáinak – többek között Rupert Murdoch-nak is –, óriási tapsot kapott. Ez óriási örömmel töltötte el és biztosra vette, hogy a széria sikeres lesz.

Összeállította: D.A.

Fotó: theredlist.com

(buzzfeed.com)