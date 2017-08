A legszebb világítótornyok a nagyvilágból

A történelem során a világítótornyok fontos szerepet töltöttek be: beragyogták az eget az éjszakai sötétségben és irányt mutattak a hajósoknak. Bár a technikának köszönhetően mára funkciójukat vesztették, ezek a csodás épületek továbbra is őrként magasodnak a sziklaperemeken, arra várva, hogy ismét felfedezzék őket. A világítótornyok napja alkalmából mi most megtettük ezt.