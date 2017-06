9+1 meglepő érdekesség, amit sosem tudtunk Marilyn Monroe-ról

Szexszimbólum? A végzet asszonya? Múzsa ? Vagy inkább egy végtelenül elveszett és önbizalomhiányos nő, aki egész életében azért küzdött, hogy szeressék. Marilyn Monroe rendkívül összetett személyiség volt, valódi énjéről még ma is keveset tudni. A díva ma lenne 91 éves.

Számtalan nevet viselt

A születési anyakönyvi kivonatán a Norma Jeane Mortenson szerepel, de Norma Jeane Bakerként keresztelték meg. Mialatt modellkedett, felváltva használta a Jean Norman és Mona Monroe neveket. Kezdetben színésznőként a Jean Adair álnéven gondolkodott, a hotelekben Zelda Zonkként szállt meg, a pszichiátriai klinikára pedig Faye Millerként jelentkezett be. Hivatalosan 1956 márciusában változtatta meg a nevét Marilyn Monroe-ra, amikor már sztár volt.

A szépségért mindent

Hormontartalmú krémekkel fehérítette a bőrét, amelynek egyik mellékhatásaként szőke szőrpihék nőttek az arcán. Ezeket nem távolíttatta el, azt vallotta ugyanis, hogy azok kölcsönöznek lágy fényt az arcának a kamerák előtt.

Ő volt a kedvenc művésze

Rajongott Goya különleges, sokszor hihetetlenül nyugtalanító alkotásokat is felvonultató festészetéért. Azt vallotta, jól ismeri őt, hiszen közös témájú álmaik vannak, egészen Marilyn gyerekkora óta.

Örök szerelem

Marilynnek igen viharos, mindent elsöprő kapcsolata volt a baseball-játékos Joe DiMaggióval. Házasságuk csupán egy évig tartott, ám a férfi élete végéig rajongásig szerette a dívát. Válásuk után terápiára járt, búcsút intett az alkoholnak és az érdeklődését is kiterjesztette a baseballon túlra. Azt tervezte, hogy újra megkéri Marilyn kezét. A nő halála annyira megrázta, hogy a temetését is ő rendezte, és 20 éven keresztül hetente háromszor küldött rózsákat a sírjára – egészen addig, amíg ő is örök álomba szenderült.

Küzdött a súlyával

Marilyn sosem volt nádszálvékony, és éppen kerekded, nőies alakja miatt vágytak rá férfiak milliói. A herceg és a táncosnő című film forgatása során azonban a súlya olyan mértékben ingadozott, hogy a jelmeztervezőnek különböző méretű ruhákat kellett készítenie a számára. „Két film munkája van ebben a filmben, és mindkettő az MM monogrammal ellátva” – mondta később Beatrice Dawson.

Megszállott kutyatartó volt

A férfiakkal való kapcsolata kevésbé mondható sikeresnek, ám négylábú kedvencei sosem hagyták cserben – rengeteg szeretetet kapott tőlük. Legutolsó kutyáját, egy máltai terriert, barátja, Frank Sinatra ajándékozta neki. A neve Maf, aki szintén egy valódi csillag volt. A Christie’s aukciós ház 1999-es árverésén a róla készült két Polaroid fotó 220 000 fontért (most kb. 75 millió forint – a szerk.) kelt el.

Két plasztikai műtétet is végeztek az arcán

Az ügynöke 1950-ben két plasztikai beavatkozásra is befizette: az orrplasztikája során az orra végén lévő puha porcokat alakították át, és áll implantátumot is beültettek neki.

A jóga elkötelezett híve

Az elsők között próbálta ki a jógát, amiért egyenesen rajongott. Egyik kollégája tartott neki órákat, a bollywoodi filmsztár, Indra Devi, aki Marilyn mellett Greta Garbót és Gloria Swansont is oktatta.

Nem zavarta teste pőresége

Szeretett meztelenül lenni, a forgatások során a filmstúdiók női alkalmazottjai – a sminkesek, fodrászok és jelmeztervezők – között gyakran járkált meztelenül. Még interjút is adott úgy, hogy nem viselt semmit, és a Joe DiMaggiótól kapott fekete nerc alatt is gyakran pőre maradt.

Nem biztos, hogy öngyilkos lett?

Halálát „valószínűsíthető öngyilkosságként” zárták le, ugyanakkor csak toxikológiai vizsgálatokat végeztek el a máján. Amikor Thomas Noguchi, helyettes halottkém megpróbálta megvizsgáltatni a többi szervét is, azt mondták neki, hogy azok megsemmisültek. Sok barátja úgy hitte, hogy a színésznőt valójában meggyilkolták.

Szöveg: F.R.

Forrás: telegraph.co.uk

Fotó: time.com, theredlist.com