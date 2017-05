Lélekemelő képek arról, milyen (lehetne) a gyermekkor technikai kütyük nélkül

A technika vívmányokkal már a gyerekek is egyre korábban ismerkednek meg. Az önfeledt játék pedig, ami nincs a számítógéphez vagy a mobiltelefonhoz kötve, egyre kevesebb csemetét köt le. Egy anyuka viszont gyönyörű fotósorozatával igyekszik bemutatni a „klasszikus” gyermekkor szépségeit, amiben rengeteg öröm és érték lakozik.

Mi még emlékszünk arra, milyen volt a nagyi kertjében szaladgálni, együtt biciklizni az utcabeli gyerekekkel, izgatottan bújócskázni a játszótéren – vagyis megélni egy olyan gyermekkort, ami nem korlátozódik a négy fal közé. A technikai vívmányok elterjedésével ma már azonban a gyerekek is egyre korábban ismerkednek meg a számítógépes játékokkal és az okostelefonokkal, amik őket is ugyanolyan gyorsasággal szippantják be, mint a szüleiket.

Éppen emiatt, egy Új-Zélandon élő anyuka, Niki Boon gyönyörű fotósorozatával igyekszik bemutatni, mennyi szépség és önfeledtség rejlik a „klasszikus” gyermekkorban, ezzel pedig felhívja az emberek figyelmét arra, milyen fontos, hogy azt a csemetéinkkel is megismertessük. A kulcs szerinte a nevelésben és az odafigyelésben rejlik. Ők például tudatosan igyekeznek kizárni gyerekeik életéből a technikai kütyüket – ameddig csak lehetséges. Helyette pedig a természettel és annak közelségével ismertetik meg őket. Persze ez minden szülő egyéni döntése, de hogy emiatt valamiben hiányt szenvednének vagy hátrányba kerülnének? A róluk készült képeket elnézve nem úgy tűnik.

Az önfeledt játék öröme

Felettünk a kék ég

Ugrásra fel!

Szabadon repít a hinta

Mit hozott a postás?

Barátokkal kalandozni

Ha további képekben gyönyörködnétek, látogassatok el Niki Boon Facebook-oldalára.

Szöveg: F.R.

Fotó: facebook.com/nikiboonphotography