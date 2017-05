10 kevésbé ismert érdekességgel és fotóval emlékezünk Roger Moore-ra

Hihetetlenül jó humoráról, kedvességéről és emberségéről ismerte mindenki Roger Moore-t, aki a filmtörténet során a legtöbbször bújt James Bond bőrébe. A színész 89 évesen, tegnap hunyt el. Rá emlékezünk most.

Kötött holmikat reklámozott

Az 1950-es évek elején modellként dolgozott, és kötött árukat reklámoztak vele. Ezután kiválasztották az Ivanhoe című sorozat főszerepére, a nemzetközi ismertséget viszont Az angyal című film hozta el számára.

Erre a dologra senki sem tudta rávenni

Roger Moore nem volt hajlandó futni egyik filmjében sem, mert állítása szerint nem festett túl jól közben. Helyette dublőrökkel oldották meg az ilyen jelenetek felvételét.

Ő bújt a legtöbbször James Bond bőrébe

Hét alkalommal szerepelt a 007-esről szóló filmekben, ezzel pedig ő lett az a színész, aki eddig a legtöbbször formálhatta meg James Bondot. A szerepet elmondása szerint nem vette túl komolyan, amiért az internet népe sokat kritizálta. „Túl vicces voltam, túl könnyed” – magyarázta korábban.

Törülközőket gyűjtött

Minden hotelből, amiben valaha megszállt, egy törülközővel távozott. Egészen addig csinálta, míg meg nem jelent róla egy cikk a brit lapokban „Roger Moore, a törülköző tolvaj” címmel. Ám a gyűjteményét így is megtartotta.

Keményen dolgozott azért, hogy a nehéz sorsú gyerekeket segítse

Az UNICEF jótékonysági nagyköveteként dolgozott 1991-től, a szervezet munkájával pedig nem más, mint barátja, Audrey Hepburn ismertette meg. Munkájával – amiért 2003-ban II.Erzsébet királynő lovaggá ütötte – a nehéz körülmények között élő gyerekeket segítette.

Közvetlensége legendás volt

A színész halálhírére egy rajongója kedves történetet osztott meg róla a Twitteren. Kisfiúként a nizzai repülőtér várójában látta meg Roger Moore-t, és megkérte nagyapját, kérjen tőle autogrammot. Az idős férfi számára sem a színész, sem James Bond neve nem mondott semmit, de megtette, amit unokája kért tőle. A kisfiú azonban csalódottan vette tudomásul, hogy nem James Bond, hanem Roger Moore neve szerepel a papíron. A nagypapa így kénytelen volt visszamenni a színészhez és tisztázni a helyzetet, ő azonban rögtön kapcsolt, és azt mondta, azért nem írhatta alá valódi nevét, mert akkor Blofeld megtudná, hogy ott járt.

Sosem tekintette munkának a színészetet, az a szenvedélye volt

„A gyerekeim úgy vélik, hogy nagyon keményen dolgoztam, de ez nem igaz. Hiszen élveztem. Irodába járni vagy bányászni – na, az az igazi munka” – mondta.

Egy dalszövegben is szerepel

Roger Moore neve Amy Winehouse egyik legismertebb dalának, a You Know I’m No Good című slágernek a szövegében szerepel. Erre a színész csak úgy reagált: „Valószínűleg az ajtóhoz (angolul door) keresett rímet, vagy egyszerűen csak semmi olyat nem talált ami a Conneryre (Sean Connery, korábbi James Bond) rímelt volna”.

A seregben is szolgált

18 éves korában besorozták, a brit hadseregben való szolgálata során pedig egészen a kapitányi rangig jutott.

Régóta betegeskedett, de humora a régi maradt

Roger Moore-nál 2013-ban 2-es típusú cukorbetegséget állapítottak meg, amit csak úgy kommentált: „Nem ihatok több martinit, de az életem így is boldog”. Később azonban számtalan más egészségügyi nehézséggel kellett megküzdenie, kigyógyult a prosztatarákból, egy súlyos tüdőgyulladás miatt újra meg kellett tanulnia járni és pacemakert is kapott. Legutolsó küzdelmét a rákkal sajnos elvesztette. Nyugodjon békében!

Összeállította: F.R.

Fotó: theredlist.com

Források: telegraph.co.uk, theguerdian.com, Wikipedia, zululandobserver.co.za, twitter.com/MrKenShabby