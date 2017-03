Lenyűgöző fotósorozatok fogyatékossággal élőkről a Down-szindróma világnapjára

Gyermeki báj

Julie Wilson fotós tudja, hogy a Down-szindróma a maga nemében gyönyörű, ugyanis egy olyan testvér mellett nőtt fel, aki szintén ezzel a rendellenességgel született. Bár nővére, Dina sajnos 35 évesen szívelégtelenségben elhunyt, a családi tragédia arra inspirálta Julie-t, hogy megmutassa a nagyvilágnak a Down-kóros gyerekek csodaszép arcát. A fotós szerint fontos, hogy a betegségről kialakult kép az emberek fejében megváltozzon, ezért is készítette az alábbi sorozatot.

Egy ilyen mosolynak képtelenség ellenállni

Akárcsak egy kis tavasztündér

Mindenki egyéniség

Egy izlandi fotós, Sigga Ella abban a szellemben kezdte fotózni a Down-szindrómás gyerekeket és felnőtteket, hogy megmutassa a kromoszóma rendellenesség sokszínűségét. Szerinte nem elég, hogy az emberek nem értik a betegséget, nem is látják a különbséget ember és ember között. Pedig minden Down-szindrómával élő egyén egyedi, a 9 hónapostól kezdve egészen a 60 évesig – ezt hivatott bemutatni a nem mindennapi projekt.

Csak egy jóképű tinédzsert látunk

Vajon milyen személyiség húzódik a külső mögött?

Vasember utódja

William Lawrence, vagy ahogyan a családja hívja Wil, kicsit különbözik a testvéreitől, ugyanis Down-szindrómával született, de ez semmiben nem fogja őt vissza. Sőt, édesapjának, Alennek köszönhetően különleges képességgel is bír, Wil ugyanis tud repülni! A férfi a családi fotókra úgy montázsolja rá a család legifjabb tagját, mintha szuperereje lenne. Szerinte ezek a képek azt tanítják a kis Wilnek, hogy nem létezik lehetetlen, még akkor sem, ha fogyatékossággal született. A család saját alapítványt is létrehozott, Bringing The Light (Hozd el a fényt) névvel, ahol más, a rendellenességben érintett családokat ösztönöznek és támogatnak.

A buborékokkal együtt szárnyal

A családi túrából senki nem maradhat ki

Aki újraalkotta a szépség fogalmát

Madeline Stuart, a 2016-os New York-i divathét ünnepelt sztárja menyasszonyi ruhába bújt Sarah Houston fényképész kedvéért. A hölgy azért készítette a képeket a Down-szindrómás modellről, mert szerinte az esztétika vezérelte iparágban Madeline teljesen átértelmezte a tökéletességről és a szépségről alkotott fogalmakat, és ezzel akart tisztelegni erőfeszítései előtt. Azt gondoljuk, a képek magukért beszélnek, Maddie egyszerűen gyönyörű rajtuk. 🙂

Ifjú pár

A ruha még inkább megszépíti a menyasszonyt

Down-szindrómások mindennapjai

2003-ban fotósok egy csoportja – akiknek Down-szindrómás gyermekük van – kiállítást rendezett, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kromoszóma rendellenességgel is lehet teljes életet élni. A kiállítás a Shifting Perspectives, azaz a Perspektívaváltás nevet kapta, amely időközben alapítvánnyá nőtte ki magát, és amihez 2005-ben Richard Bailey fotós is csatlakozott, sőt, már ő az alapítvány kurátora is. Az angol fényképész rengeteg állat- és portréfotót készít, de korábbi sorozatán azt örökítette meg, hogyan élik a Down-kóros személyek mindennapjaikat. A Shifting Perspectives megalakulása óta minden évben rendez kiállítást.

Egy nap az autószerelővel

Lopott pillanatok a szünetben

Egy igazi lovag, csak a fehér ló hiányzik

Összeállításunk végére egy friss hírt tartogatunk. Ugyan ez nem fotósorozat, de annyira szívmelengető, hogy egyszerűen nem tudtuk nem bemutatni. A 18 éves Shaedon Wedel nagy meglepetéssel készült legjobb barátja Down-szindrómás húgának: őt hívta el a szalagavató bálra. A fiú egy olyan pólót húzott fel, amire saját kis verset írt a nachosra asszociálva, ami egyébként a lány kedvence. Nem áruljuk el a végkifejletet, inkább nézzétek meg a videót ­– megéri! 😉

Szöveg: D.A.

Fotó: boredpanda.com, siggaella.com, richardbaileyphotography.co.uk