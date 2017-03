5 dal, ami a világirodalom legszebb verseiből született

Zene és irodalom gyakran találkozik egymással: a leggyönyörűbb költemények évszázadok óta remek ihletforrásként szolgálnak a zenészek számára is. A német költő, Friedrich Schiller versét például nemcsak Beethoven, hanem a Coldplay is megzenésítette, de a sor még tovább folytatódik.

The Beatles: Golden Slumbers

Thomas Dekker verse alapján

Thomas Dekker “Golden Slumbers Kiss Your Eyes” szerelmi ódája inspirálta a liverpooli banda hasonló című dalát, ami 1969-ben készült – kellemes gitárjátékkal. A gyönyörű eredeti szövegből egyébként altató is létezik gyermekek számára.

The Cure: How Beautiful You Are

Charles Baudelaire verse alapján

Az excentrikus Robert Smith-t, a világhírű The Cure zenekar énekesét és dalszerzőjét lenyűgözte a francia költő munkássága. Az együttes 1987-es dala nemcsak Párizst idézi meg, hanem szövegében is nagyon hasonlít Charles Baudelaire “Les Yeux du Pauvre” című versére, ami két szerelmes reménytelen kapcsolatáról szól.

Noah and the Whale — “Life Is Life”

Charles Bukowski verse alapján

Bukowski stílusa nagy hatással volt a kortársaira, és a mai napig művészek ezreit inspirálja, így a brit folk-pop együttest is. A Noah and the Whale 2011-ben egy egész albumot szentelt annak, hogy a híres költő, író munkássága előtt áldozzon. Ennek egyik nagy sikerű szerzeménye lett a “The Laughing Heart” című vers alapján született dal.

Sheryl Cooper: All I Wanna Do

Wyn Cooper verse alapján

Wyn Cooper az egyik legtehetségesebb amerikai kortárs költő. “Fun” című versét, melynek részleteit Sheryl Cooper „All I Wanna Do” című világhírű dalában használtak fel, az énekesnő producere, Bill Bottrell fedezte fel. Mivel Sheryl Cooper már jó ideje nem tudott használható dalszöveggel előállni, úgy döntöttek, a “Fun” részleteit használják fel. A jogdíjak hatalmas összeghez juttatták a költőt, a verseskötetének pedig óriási reklámot jelentett a dolog.

Coldplay: Clocks

Friedrich Schiller verse alapján

A német költő és drámaíró, Schiller már saját korában is óriási sikereket ért el, és nem a világhírű Coldplay volt az első, aki megzenésítette az egyik művét. Az Örömóda című költeményét ugyanis Beethoven a humanizmus világhimnuszává tette. A költő Tell Vilmos című művét pedig a Coldplay ültette át zenéjébe.

Április 11-én, a magyar költészet napján azokat a dalokat mutatjuk be, amiket a hazai irodalom legnagyobbjainak alkotásai ihlettek. Figyeljétek a nőklapja.hu-t!

Összeállította: F.R.

Fotó: theredlist.com