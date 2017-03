Szívmelengető fotók mosolygó idősekről a boldogság világnapjára

A mosoly az egyik legnagyobb erejű dolog a világon, hiszen képes boldoggá tenni embereket, arról nem is beszélve, hogy élettel tölt el és megfiatalít – legalábbis ezt bizonyítják az orosz fotósok megható képei, amiket idősotthonok lakóiról készítettek, és amikkel a boldogság világnapján kedveskedünk nektek.

A két orosz fotós, Ilya Nodia és Irina Muravyova portrésorozata 75 és 95 év közötti idősekről készült. A céljuk az volt, hogy bebizonyítsák: a mosolygás kortalanná tesz, és nem mellesleg ragadós is. Utóbbit mi is tanúsítjuk, hiszen a szívmelengető felvételek szerkesztőségünk tagjait is örömmel töltötték el.

Őszinte öröm sugárzik a szeméből

A legnagyobb megpróbáltatások ellenére is derűsnek kell maradni

A mosoly megfiatalít

Van, akinek nehezebben megy

Hát nem gyönyörű?

A mosolyunk a személyiségünket tükrözi

A fotózás állítólag nagyon jó hangulatban telt

Egy megilletődött mosoly

A boldogság ragadós

Sugárzó életerő

Szöveg: F.R.

Fotók: behance.net