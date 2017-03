A nagy szelfi-sztori a kezdetektől napjainkig

Mindannyian ismerjük Narcissus történetét, aki a vízbe pillantva beleszeretett saját tükörképébe. Talán valami hasonlót váltott ki modern korunk emberéből a szelfi-őrület is, ami egyre több áldozatot szed világszerte – sajnos szó szerint. De vajon mennyit tudunk a jelenség történetéről? A No Selfie Day, vagyis a szelfimentes nap alkalmából ennek néztünk utána.

Kevés olyan embert találni a Földön, akit ne környékezett volna meg a szelfikészítés ördöge. Az okostelefonok elterjedésével ugyanis lehetőségek végtelen tárháza nyílt meg arra, hogy elkészítsük a tökéletes fotót magunkról. A dolog hihetetlen gyorsasággal vált addiktívvá, hiszen a sok effektnek köszönhetően még sosem tündököltünk annyira egy képen sem, mint a szelfiken. Bőszen posztolgatjuk is azokat a közösségi média szinte minden csatornájára, a rájuk érkező lájkok pedig nagyban hozzájárulnak az önértékelésünk növekedéséhez. A jelenség annyira elterjedt, hogy néhány tiltakozó mozgalmat indított ellene, és március 16-át szelfimentes nappá nyilvánította, amikor egy kicsit felszabadíthatjuk magunkat ez alól a modern függőség alól.

Mit is jelent pontosan?

A szelfi lényegében önfotót jelent, amit digitális fényképezőgéppel vagy okostelefonba szerelt digitális kamerával készítenek – az objektívet tükörként használva. Napjainkban szinte mindenki, a gyerekektől a legnagyobb világsztárokig kiaknázza a szelfi adta lehetőségeket. Néhány éve, a szelfibotok megjelenésével pedig már nemcsak kartávolságnyira lehet befogni a rögzíteni kívánt képet, hanem akár sokkal messzebbre. A turisták előszeretettel használják ezt az eszközt, amit egyre több ismert múzeum és látogatóközpont tiltott be az évek során, hiszen a hosszú, kihúzható bottal – aminek a végére kerül a telefon – rengeteg kárt lehet okozni, ha nem vagyunk elég figyelmesek.

Az első szelfi

Meglepő, de az első szelfi története a fotózás születésével szinte egyidős, néhány hónappal az első fényképező bemutatása után készült, 1839 őszén. A fotó egy Robert Cornelius nevű fiatalember nevéhez fűződik, aki családja lámpaüzlete mögött próbálta ki először fényképezőjét. Mivel a dagerrotípia elkészítésének folyamata akkor még hosszú perceket vett igénybe, Corneliusnak volt ideje arra, hogy miután lábaira állította a gépet, levegye róla a lencsét, beállítsa, amit kell, és az eszköz elé fusson, mielőtt az elkészítette volna a képet. A fotó hátuljára a férfi – aki ezt követően néhány évig portrékészítéssel is foglalkozott – a következőket írta: „Az első fénykép, ami valaha készült”.

Az önfotó virágkora

Ezt követően évszázadoknak kellett még eltelniük, hogy az önfotózás teret nyerjen, és világméretű őrületté nője ki magát. Evolúciójának kezdete egészen a 2002-re vezethető vissza, amikor a „selfie” szó először megjelent az interneten. Az elnevezés egy huszonéves fiúhoz köthető, aki barátjának szerette volna megmutatni, milyen nyomokat hagyott az arcán az előző esti tivornya. Egy fotót készített magáról, majd elküldte beszélgetőpartnerének, akitől sűrűn elnézést kért a kép minőségéért: megjegyezte, hogy ez csupán egy „selfie” (self-taken photography – magyarul: önmaga által készített fotó).

Csaknem egy évtizeddel később pedig már a szelfizés széles tömegeket mozgatott meg. A folyamathoz nagyban hozzájárult a Facebook tőzsdére kerülése 2009-ben, és az elülső kamerával is felszerelt mobiltelefonok elterjedése. De ennél is nagyobbat dobtak a szelfik térnyerésén a telefonra is feltelepíthető, fotós alkalmazások, így az Instagram, ami 2011-ben több hashtaget és filtert épített be az applikációba. Ma már a „selfie” hashtagre szűrve 293 450 580 önfotót ad ki a rendszer, a „selfie” szó pedig 2013-ra annyira elterjedté vált, hogy az Oxford English Dictionary online változatába is belevették, sőt az év szavának választották. Hát mi ez, ha nem szelfi-forradalom?

A szelfi mesterei Kim Kardashiantól Ferenc pápáig

Manapság már szinte mindenki készít szelfiket a gyerekektől az idősebbekig, a legnagyobb sztárokat is beleértve, akik az önmarketing egyik fontos eszközeként használják ezt a fotóstílust. A szelfi királynői címének egyértelmű trónbitorlójává azonban az évek során Kim Kardashian vált. Az amerikai celeb – aki egy napot sem hagy ki szelfizés nélkül – mesterszintre emelte a műveletet, és még egy új fogalmat is megalkotott, a tükörszelfit, vagyis a tükörrel készített önfotót. De Ferenc pápa is felismerte a szelfi nyújtotta lehetőségeket, az egyház népszerűsítése érdekében ezért rendszeresen szelfizik fiatalokkal.

A szelfi mint halálok

Ahogy a mítosz szerint Narcissus vesztét is végül saját tükörképének imádata okozta, úgy a szelfizés is rengeteg veszélyt rejt magában. Mivel az emberek többsége igyekszik minél extrémebb körülmények között megörökíteni saját magát utazásai során, az önfotózás súlyos balesettel is végződhet olyannyira, hogy nem egyszer halált is okozott már – ez pedig egy felettébb elgondolkodtató jelenségre világít rá. Ezért is fontos szerintünk a No Selfie Day, vagyis a szelfimentes nap, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ahelyett, hogy arra koncentrálunk, hogyan tüntethetnénk fel magunkat még jobb színben, figyeljünk inkább a lelkünk ápolására, a körülöttünk lévő világ szépségeire, vagy ami még fontosabb: embertársainkra.

Szöveg: Filákovity Radojka

Fotó: Pinterest, washingtonpost.com