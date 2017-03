10 felejthetetlen fotó a világtörténelemből

Pontosan 66 éve készült Albert Einstein nyelvkiöltős képe, ami felfedte számunkra a világhírű fizikus mókás arcát is. Egy fotó ugyanis erre is képes: láttatja az ismeretlent, dokumentálja a kort, amiben készült. Mi most a világtörténelem 10 felejthetetlen fotójával idézünk meg egy-egy pillanatot, arcot a régmúltból.