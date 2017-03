7 regény, ami megváltoztatta a világot

A világirodalom legnagyobb művei nemcsak az olvasókra gyakorolnak hatást, hanem a társadalomban is változást indíthatnak, sőt, indítanak el. Ilyenek az összeállításunkban szereplő regények, amiket a nagy sikerű Tamás bátya kunyhója 165 évvel ezelőtti megjelenése apropóján szedtünk össze.

Charles Dickens: Karácsonyi ének (1843)

Dickens klasszikusának főszereplője a tehetős, de igen fösvény és mogorva Scrooge úr, aki gyűlöli a karácsonyt, valamint mindent, ami szép és jó. Egyedül két ember áll szóba vele: az egyikük az unokaöccse Fred, a másik pedig kizsákmányolt alkalmazottja. Lelketlensége miatt azonban három szellem látogatja meg az ünnep előtt… Összességében véve Dickens regényei mind nagy hatással voltak a viktoriánus társadalomra, hiszen hangot és arcot adott bennük a szegényeknek, ezzel pedig nagy szerepet játszott a jövő formálásában. A Karácsonyi énekben viszont Dickens legmeghatározóbb üzenetét is megfogalmazta. Amikor a jelen karácsonyának szelleme bemutatta Scrooge úrnak a két gyermeket, így szólt: „Az Ember gyermekei (…). Ennek a fiúnak a neve: Tudatlanság. Ez a leány a Szükség. Óvakodjál mind a kettőtől.”

Harriett Beecher Stowe: Tamás bátya kunyhója (1851)

Mindannyian Isten gyermekei vagyunk – hirdeti a szomorú kicsengésű regény, amely a 19. század igazi „bestsellere” volt. Felhívta a figyelmet a rabszolgaság kegyetlen világára, és segített változtatni az elnyomottakhoz való hozzáálláson. Hosszú távon pedig épp erre volt szükség a rabszolgaság eltörléséhez. 165 évvel a bemutatása után ma is értékes üzenetet hordoz az elfogadásról és a másik tiszteletéről.

D.H. Lawrence: Lady Chatterley szeretője (1928)

Az első kötet, ami miatt megváltoztatták az angol cenzúra szabályait. Megjelenésekor pornográfia vádjával kobozták el a hatóságok, és évtizedeken keresztül be volt tiltva. Szövegét jócskán megcsonkították, és csak harminc évvel a kiadása után rehabilitálta a bíróság. Ekkor jelenhetett meg teljes egészében az eredeti regény, amely az elgépiesedett, modern társadalom bajainak orvoslását a természetes ösztönök, az érzelmek és érzékek szabadjára eresztésében látta. Tabukat döntögetett, és a modern regényirodalomban elsőként ábrázolta szókimondóan a szexet.

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (1943)

A 20. század egyik legismertebb és legnagyobb hatással bíró regénye, amely útmutatásul szolgál ahhoz, hogyan fedezzük fel a lélek és az élet szépségeit. Generációk gondolkodását alakította, felnőttek és gyerekek számára ma is hasznos olvasmány, ami a legfontosabb értékekre hívja fel a figyelmünket.

Anna Frank: Anna Frank naplója (1944)

Az első olyan kötet, ami hitelesen, első kézből mutatja be a holokauszt borzalmait, méghozzá egy kislány szemén keresztül. Anna Frank naplójában az a hihetetlenül megrendítő, ahogyan a sok rémség ellenére is, ami körülötte zajlik, a kislány a normális életre törekszik. A regény ma is az üldözöttek életének állít emléket, és keserű mementója a holokauszt áldozatainak.

George Orwell: 1984 (1949)

Orwell csaknem hetven évvel ezelőtt kiadott regénye egy önbeteljesítő jóslat, ami a modern kor veszélyeire mutat rá: a „Nagy Testvérre”, aki mindent figyel, a nacionalizmusra és a propagandára. De arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen veszélyekkel jár az állam túlzott beavatkozása az emberek életébe, és a totalitárius kormányzat.

Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót! (1960)

Az alabamai kisvárosban kevés olyan ember él, aki ki mer állni a feketék mellett, a főhős, Atticus Finch viszont ilyen. A regény legnagyobb érdemes az, hogy kiáll az emberi egyenjogúság mellett, és élesen elítéli a diszkriminációt.

