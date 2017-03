A női egyenjogúság nő és férfi élharcosai egykor és most

A női egyenjogúságért folytatott harc évszázados múltja során olyan dolgokért is küzdeni kellett, mint az oktatáshoz vagy a szabad szakmaválasztáshoz való jog. Aktivisták munkásságán keresztül mutatjuk meg, miért kellett kardoskodni egykor és miért kell most.

Susan B. Anthony, a szüfrazsett mozgalom elindítója

A női egyenjogúságért vívott harc egyik legbefolyásosabb alakja az Egyesült Államokban Susan B. Anthony volt, a Nemzeti Női Szüfrazsett Egyesület megalapítója. Munkája részeként megalapította a The Revolution című lapot, amelyben törekvéseit is közölte. Susan ugyanis nemcsak a nők, hanem az afro-amerikaiak egyenjogúságáért is ádáz küzdelmet folytatott, büszkén hirdetve, hogy a Földön mindannyian egyformák vagyunk.

Elizabeth Blackwell, az első nő, aki saját szakmát választott

Az 1800-as években elképzelhetetlen volt, hogy egy nő a háztartás vezetésén kívül mással is foglalkozzon. Ezért számított nagy úttörőnek Elizabeth Blackwell, aki nem elégedett meg azzal a szereppel, amit az akkori társadalom elvárt tőle. Hasznos munkát szeretett volna végezni, amivel nemcsak a szűk környezetében élőkre lehet hatással. Beiratkozott az egyetemre, és ő volt az első nő, aki orvosi diplomát szerzett. Egész életét a gyógyításra tette fel, így vált az egyik legismertebb közegészségügyi aktivistává. Munkássága mellett pedig fontosnak tartotta a nők oktatását is, akik számára külön egészségügyi iskolát hozott létre az 1860-as évek végén.

Emmeline Pankhurst, a női szavazati jog élharcosa

Az angol szüfrazsett mozgalom vezető egyénisége volt, aki kitartóan harcolt azért, hogy a nők végre szavazati joghoz jussanak. Radikális módszereit sokan vitatták, hiszen többször éhségsztrájkkal kívánta felhívni a figyelmet „az ügyre”, és a vandalizmus sem állt tőle – és követőitől – távol, de abban mindenki egyetért, hogy hosszú távon ezek segítették hozzá, hogy elérje célját, és törvénybe iktassák a nők szavazati jogát.

Simone de Beauvoir, a feminizmus “bibliájának” szerzője

A francia írónő és filozófus a 20. század második felének meghatározó feminista gondolkodója, ideológusa volt. Az ő nevéhez fűződik az első legelterjedtebb és legnagyobb hatást kiváltó kötet a feminizmusról. „A második nem”, amiben a feminizmus társadalmi konstrukciójáról értekezik, rengeteg embert ismertetett meg a mozgalom eszméivel, és ezzel nagyban hozzájárult azoknak elterjedéséhez.

Gloria Steinem, aki a nők médiában megjelenő képét alakítja

A feminista kifejezés az évek során szinte egybeolvadt Gloria Steinem nevével, aki egész felnőtt életét a női jogokért való harcnak szentelte. A hatvanas és hetvenes években a feminista mozgalom szóvivője volt, társalapítója az amerikai liberális feminista lapnak, a Ms. Magazine-nek. 2005-ben Jane Fondával és Robin Morgannel megalapították a Nők Média Központját – az egyesület azon dolgozik, hogy a nőket láthatóvá tegye a médiában.

Margaret Thatcher, az első női kormányfő

A konzervatív politikus azt mondta egyszer, sosem hitte volna, hogy megéri, hogy miniszterelnöknőt választanak meg az Egyesült Királyságban – azt pedig sokkal kevésbé, hogy ő lesz az. Erőskezű, határozott és kemény vezető volt, 11 év alatt, amíg hivatali idejét töltötte, eloszlatta az összes korábban élt sztereotípiát a női vezetőkkel kapcsolatban. Ma is ékes példája annak, hogy mi mindenre képes egy rátermett nő, ha lehetőséget adnak neki.

Hillary Clinton, aki a diszkrimináció megszüntetéséért kampányol

A korábbi First Lady jó példája annak, hogyan lehet egy sikeres férfi árnyékából kitörve lenyűgöző karriert befutni – méghozzá politikusként. Szenátorként és államtitkárként is tevékenykedett, és egészen az amerikai elnökválasztás fináléjáig menetelt, ahol azonban alulmaradt Donald Trumppal szemben. Programja során – de már politikusi pályafutása alatt is – eltökélten harcolt a női egyenjogúság megteremtéséért, a diszkrimináció és az üvegplafon megszüntetésért. Ezekről a céljairól az elnökválasztás után sem mondott le.

Malala Yousafzai, a lányok tanuláshoz való jogáért kardoskodik

Egyik személyes kedvencünk Malala, aki nők millióinak szolgál inspirációul. 11 évesen, még diákként szólalt fel az ellen, hogy a tartományában egyre nagyobb hatalmat szerző tálibok megtiltották, hogy a lányok tanulhassanak. Írásai a BBC honlapján is megjelentek, és hatalmas nyilvánosságra tettek szert. Éppen ezért a lány ellen 2012-ben merényletet követtek el, ő azonban csodával határos módon túlélte az életveszélyes sérüléseket. Munkásságáért – amit a mai napig folytat – Nobel-békedíjjal tüntették ki.

Lena Dunham, a pozitív testkép élharcosa

Nem a klasszikus értelemben vett hollywoodi színésznő prototípusa. A teltebb Lena Dunham elismert forgatókönyvíró, producer és színésznő, aki a Csajok című sorozat alkotójaként és főszereplőjeként a képernyőn és azon kívül is elszántan harcol a nők elleni sztereotípiákkal szemben. Többek közt önmagunk elfogadásáért és a pozitív testképért is küzd.

Emma Watson, a nők elleni erőszakért az oktatásban

A színésznő nagyon korán bekerült a film világába, de annak felszínessége ellenére is megtalálta azokat az értékeket, amelyek mentén az életét éli, és véleményt nyilvánít. Emma igazi feministának vallja magát, aki számos megnyilvánulásában az oktatás szabadságára, és a benne előforduló, nők elleni erőszak megszüntetésére hívja fel a figyelmet – legutóbb a HeForShe kampány keretein belül.

Meryl Streep, az egyenlő bérekért

Hollywood egyik legtehetségesebb és legismertebb színésznője határozottan kiáll azért, hogy a színésznőket ugyanaz a bérezés illesse meg, mint férfi kollégáikat, akik ma is a többszörösét keresik meg egy-egy filmmel. Meryl Streep azonban nemcsak a női egyenjogúság mellett emeli fel a hangját: sokat idézett Golden Globe-beszédében a bevándorlók elleni kirekesztés miatt is szót emelt.

Lorde, a kamaszok önelfogadásáért

A kamasz élet nem fenékig tejfel, jól tudja ezt a fiatal énekesnő, Lorde is, aki dalaival és szinte minden, közösségi médiában tett megmozdulásával ennek a korosztálynak a figyelmét hívja fel az önelfogadásra. Illetve markánsan harcol az internetes zaklatás és a kirekesztés ellen is. Legújabb albuma a napokban jelent meg, és többek közt az első szívfájdalom nehézségeiről énekel rajta.

Harry herceg, a nők tiszteletéért

Diana hercegné legkisebb fia a legjobbtól tanulta, hogyan kell tisztelettel bánni a nőkkel – ezt pedig lépten-nyomon hangsúlyozza is. Korábban felhívta a figyelmet, hogy a férfiaknak minden alkalommal ki kell fejezniük elismerésüket és szeretetüket a nők iránt.

Ryan Gosling, a női szexualitás életszerű ábrázolásáért

A színész néhány évvel korábban, a Blue Valentine című filmje kapcsán hívta fel a figyelmet, mennyire helytelenül kezeli Hollywood a női szexualitást a vásznon. A női karaktereket aktus közben ugyanis nagyon egysíkúan, gyakran kihasznált, elnyomott kontextusban jeleníti meg, ami szerinte helytelen.

David Schwimmer, a nőket ért szexuális erőszak ellen

A Jóbarátok korábbi sztárja eltökélten harcol azért, hogy minél kevesebb nőnek kelljen átélnie azokat a borzalmakat, amiken két barátnője is átesett. David Schwimmer ezért aktívan részt vesz a Santa Monica-i Nők Elleni Erőszakért Egyesület munkájában.

A Nők Lapja legújabb, 2017/10. számában az erős nőkről, a velük kapcsolatos sztereotípiákról és a női-férfi viszonyok alakulásáról is olvashattok. A magazin március 7-én jut el az előfizetőkhöz, március 8-tól pedig az újságárusoknál is kapható.

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest