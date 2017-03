Látványos zöld megoldások a világ nagyvárosaiból

Nap-Hold kastély, Kína

Az egyik legnagyobb napenergiával működő épület a világon 75 000 négyzetméteren terül el. A napelemek segítségével nemcsak a melegvíz-, hanem az energiaellátás is biztosított a Nap-Hold kastélyban, amely irodáknak, szállodáknak és konferencia termeknek ad otthont. A cél az volt, hogy az épület energiafogyasztását minimálisra csökkentsék. Az ilyen megoldásokra nagyobb szükség lenne világszerte, hiszen a Nap-Hold kastélyhoz hasonló, óriási irodaházak tetemes mennyiséget fogyasztanak el a Föld energiájából, súlyosan szennyezve azt.

Pixel-épület, Ausztrália

A melbourne-i épület 100 százalékban szénmentesen működik, a lehető leghatékonyabban hasznosítja a napenergiát, víz gyűjtésére is alkalmas, és ami még ennél is jobb, hogy a hulladéktermelése is minimális. Azt az energiát fogyasztja tehát, amit maga termel meg, ezzel pedig csökkenti a tetemes mennyiségű szénfogyasztást. Arról nem is beszélve, hogy ilyen módon a szén feldolgozásával járó légszennyezettséget is csökkenti.

Bosco Verticale, Olaszország

Három éve adták át az olasz épületegyüttest Milánóban: a Bosco Verticale két épületének homlokzatán összesen 730 fa (480 nagyméretű és 250 kisebb), 5000 tő cserje, valamint 11 ezer tő évelő és talajtakaró növény található. A cél az volt, hogy több zöldet csempésszenek be az emberek élőhelyeire. Az olaszok mintájára pedig hazánkban, Újpesten is létrehoznának egy függőleges erdőt, ami a tervek szerint 2018-ban készül el.

Wat Pa Maha Chedi Kaew, Thaiföld

Az újrahasznosítás remek példája a Thaiföld északi részén található Buddhista templom, amit nem kövekből vagy betonból, hanem sörösüvegekből építettek fel. Az 1984-ben kezdődő építkezés során több mint egymillió üres sörösüveget használtak fel.

Nanjing Zöld Tornyok, Kína

Az épületeknek már nem csak puszta betontömegnek kell lenniük, funkcionálhatnak erdőként is, ami növényzetével megtisztítja a szmogos levegőt. Ezen az ötleten felbuzdulva tervezték meg Kínában a Nanjing Zöld Tornyokat, amik az első ilyen épületek lesznek Ázsiában. A 2018-ra tervezett függőleges erdők nagyobbak lesznek, mint milánói társaik: több mint 1100 fát és 2500 növényt tartalmaznak majd, és a tervek szerint napi 60 kiló oxigént termelnek, míg 25 tonna karbon-dioxidtól szabadítják meg a levegőt.

Szöveg: F.R.

Fotó: timesofindia.indiatimes.com, buro247.my