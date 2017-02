5+1 megható esküvői történet, ami bejárta a világot

Kis tanítványai kísérték az oltárhoz a fiatal tanárt

A speciális nevelési igényű gyerekeket oktató Kinsey valódi hivatásként tekint a munkájára, a tanítványai pedig mintha a családtagjai lennének. Így már nem is olyan meglepő, hogy élete egyik legkülönlegesebb napját sem tudta elképzelni nélkülük. Mivel a kezét is Down-szindrómás diákjai előtt kérték meg, egyértelmű volt számára, hogy az esküvőre is meghívja őket, és különleges szerepet bíz rájuk: a növendékek virághordozókként kísérték őt az oltárig. Meghatóbb gesztust el sem tudunk képzelni.

89 éves nagymama koszorúslányként

Christie Quinn nagyon közel áll a nagymamájához, így az esküvője szervezésekor nem volt kérdés számára, hogy Nana Bettyre is hangsúlyos feladatot bíz. Koszorúslánynak kérte fel 89 éves mamáját, aki a kezdeti meglepettséget követően örömmel teljesítette a megtisztelő feladatot, sőt! Nagyon is élvezte, hogy unokája barátnői mellett ő is oltárhoz kísérheti Christie-t. Nana Betty a lelke volt a ceremóniának, végigmulatta az estét. Nem csoda, hogy a menyasszonyról és a nagyanyjáról készült, szívet melengető képek bejárták az internetet.

Még utoljára a szeretett gazda mellett

Kelly és Charlie története a „meglátni és megszeretni” tipikus esete – azzal a különbséggel, hogy Charlie egy fekete labrador, akit a lány azon az állatmenhelyen ismert meg, ahol dolgozott. Rögtön befogadta a szeretetéhes négylábút, nem sokra rá pedig háromtagúra bővült a családjuk, hiszen Kelly megismerte szerelmét, Jamest. A fiatalok tavaly szeptemberben házasodtak össze, egy évvel azután, hogy Charlie-nál agytumort diagnosztizáltak. A hűséges kutya gazdája életének legfontosabb eseményén még ott tudott lenni, sőt az oltárhoz is elkísérte Kellyt. Charlie az esküvő után nem sokkal sajnos elpusztult.

Újraélt emlékek

Justice és Jeremy szerelme korántsem mondható szokványosnak. Nemcsak azért, mert kiállta az idő próbáját – a fiatalok ugyanis 10 évesen, egy vasárnapi iskolában ismerkedtek meg –, hanem azért, mert a rájuk mért eddigi legnagyobb megpróbáltatást is túlélte. Kevesebb, mint egy hónappal az esküvőjük után ugyanis Justice súlyos autóbalesetet szenvedett, amibe kis híján bele is halt. A lánynak részleges emlékezetkiesése lett, semmit sem tudott felidézni a baleset előtti hetekből, beleértve az esküvőjét sem. Jeremy ezért mindent megtett, hogy felesége újra átélhesse a gyönyörű napot: a férfi megszervezte az esküvőjüket, amit a pár egyéves házassági évfordulóján tartottak.

Az együttérzés jeleként leborotváltatta a haját az esküvőjén

Craig és Joan 14 éves koruk óta, több mint 30 éve ismerik már egymást, de míg a férfi számára az első pillanattól egyértelmű volt, hogy szerelmes a nőbe, Joannak több idő kellett ahhoz, hogy felismerje a benne lakozó érzéseket. A pár tavaly házasodott össze, az esküvőt azonban a tervezettnél előbbre kellett hozni Craig előrehaladott hasnyálmirigy daganata miatt. A várva várt napot még felejthetetlenebbé tette Joan gesztusa, aki szolidaritásból leborotváltatta a haját a násznép előtt. A tincseket pedig egy olyan alapítványnak adományozta, amely rákban szenvedő gyerekek számára gyárt parókákat.

Esküvő 86 évesen, a saját maga által tervezett ruhában

Millie Taylor-Morrison története rabul ejtett minket annak idején, ezért mi is beszámoltunk arról, hogy 86 évesen a saját tervezésű, gyönyörű ruhájában állt újra oltár elé. A nő 41 évig volt férjnél korábban, ám szerelme súlyos betegség után elhunyt. 25 évvel a szomorú veszteséget követően azonban újra rátalált a boldogság a 86 éves Harold mellett, akivel 6 évtizednyi barátságot követően, a férfi súlyos betegsége alatt alakult ki a szerelmük. Nana Millie ezzel az újrakezdés nagy szimbóluma lett számunkra.

Szeretnétek többet megtudni a házasságról? Akkor keressétek a Nők Lapja Psziché legújabb, 2017/02. számát, amiben minden fontos dolgot górcső alá veszünk a témában!

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest, boredpanda.com, huffingtonpost.com