Modellek egykor és most - Így változtak a szépségről alkotott elképzelések a divatvilágban

Lisa Fonssagrives, az első a sorban

Lisát – aki a negyvenes és ötvenes években ért el szép sikereket – a legelső, valódi értelemben vett modellként emlegetik. Már képzett táncos és szobrász volt, amikor 1936-ban az elismert fotós, Horst P. Horst elkészítette róla az első felvételeket. Az akkor uralkodó szépségideál minden kritériumának megfelelt, arisztokratikus megjelenése és légies mozgása miatt imádta a kamera, amihez ő is erősen vonzódott, sőt humorból és önkritikából is jutott neki: egyszer nemes egyszerűséggel jó ruhafogasnak nevezte magát. Sokan az ő sikerétől számítják a modellszakma elterjedését.

Carmen Dell’Orefice, akinek 60 éves karrier van a háta mögött

Édesanyja magyar balerina, édesapja pedig olasz hegedűművész volt, így nem volt kérdés, hogy a kis Carmen is művészként szeretne majd kiteljesedni. Édesanyjához hasonlóan a balett világa vonzotta, épp egy próbára igyekezett, amikor a híres fotós, Herman Landschoff felesége felfedezte. 15 évesen már a Vogue címlapján szerepelt, a 1940-es évek vége felé pedig egyre többet foglalkoztatták. Rohamosan felfelé ívelő karrierje során még egy repülőn rendezett divatbemutatón is elvarázsolta a közönséget. 1958-ban egy időre visszavonult, majd 1978-ban újra visszatért a modellkedéshez, amiben még ma is aktív, büszkén hirdetve a divat kortalanságát.

Suzy Parker, a „celeb”



A gyönyörű Suzy Parker a modellvilágban szintén úttörő testvére, Dorian Leigh nyomdokaiba lépve hatalmas sikereket ért el. Már a negyvenes évek végén dolgozni kezdett, ám karrierjének csúcspontját az ötvenes években érte el, amikor magazinok tucatjainak címlapján szerepelt, valamint tévé- és reklámfilmekben is feltűnt. Ő volt az első, aki hatalmas gázsit keresett modellként, és akire a sajtó is árgus szemekkel figyelt: érdekelte őket, hová megy, kivel jelenik meg, és mit visel. A hírnevéhez pedig az is nagyban hozzájárult, hogy a Beatles egy dalt is szentelt neki.

Donyale Luna, az első színes bőrű nő a kifutókon

Az afro-amerikai, indián és európai gyökerekkel rendelkező egzotikus szépség igazi úttörőnek számított, hiszen ő volt az első színes bőrű modell a divat világában. Felfedezése azonban nem volt véletlen, hiszen éppen 1964-re, vagyis arra az évre esett, amikor az Egyesült Államokban életbe lépett a polgárjogi törvény, ami megtiltotta a faji, vallási, bőrszín és nemzeti hovatartozás alapján történő diszkriminációt. Ennek ellenére viszont nem tartotta feladatának, hogy sikereivel hozzájáruljon a faji alapú megkülönböztetés megszüntetéséhez, sőt, egy 1968-as interjúban egyenesen úgy nyilatkozott, nem érdekli, hogy a sikerei több ajtót nyitnak-e meg az etnikai kisebbségeknek. Ellentmondásokkal teli ember volt, akinek csillogó életét beárnyékolta a kábítószer-függősége, ami később halálához vezetett. Szenvedélye miatt 18 hónapos lányát hagyta magára.

Twiggy, a formabontó szépség

Az őzikeszemű, rövid hajú, törékeny testalkatú – mindössze negyven kilós – Twiggy hatalmas vihart kavart a divatvilágban, amit androgün megjelenésével szinte teljesen át is értelmezett.Mivel addig az ízig-vérig nőies modelleket foglalkoztatták, Twiggy kislányos megjelenése friss fuvallatként söpört végig a szakmában. Annak ellenére, hogy a közönség nem volt hozzászokva a hozzá hasonló, formabontó szépségekhez a kamerák kereszttüzében, a fotósok és a tervezők egyenesen rajongtak érte. 1966-ban, amikor felfedezték, óriási Twiggy-láz tört ki a világon, pedig a divatban tett kalandozása igen rövid volt. Attól függetlenül viszont, hogy jelentős színészi sikereket ért el – két Golden Globe-díjat is nyert – a mai napig a hatvanas évek egyik divatikonjaként tartják számon. Ő azonban már vonakodik ettől a kifejezéstől, ahogyan a The Guardiannak adott interjújában fogalmazott: „Volt egy megjelenésem – nem vitás –, de nem gondolom, hogy szép lettem volna.”

Janice Dickinson, az öntudatos



Ma már talán nehezen képzeljük el, hogy a plasztikai beavatkozásoktól eltorzult arcú Janice valaha a világ leggyönyörűbb nőinek egyike volt. Erős jelleme nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy egy erőszakos gyermekkor traumáin felülemelkedve utat törjön magának a divat világába, és ott nevet szerezzen magának a hetvenes és nyolcvanas években. Ezt leginkább hatásos önmarketinggel érte el: az első szupermodellnek aposztrofálta magát, önbizalmával, és természetesen vitathatatlan szépségével sok divatházat is megnyert magának. Miután abbahagyta a modellkedést, saját ügynökséget alapított, aminek működését még egy tévés valóság-showban is bemutatták.

Iman, akiről mítoszok szóltak

A híres fotós, Peter Beard Nairobi utcáin fedezte fel Imant, aki azonnal lenyűgözte őt erős kisugárzásával és gyönyörűségével. Ahhoz viszont, hogy az ismeretlen fiatal lányt be tudja vezetni a divat sokat látott világába, egy történetet szőtt köré: vad és rejtélyes, de műveletlen szépségként mesélt róla, akire a sivatagban talált rá, holott a szomáliai lány valójában diplomatacsaládból származott, politológiát tanult az egyetemen és öt nyelven beszélt. Mindenesetre a “marketingfogás” nagyon sikeres volt. Imanból az egyik legsikeresebb modell lett, nemcsak a legnagyobb tervezők, hanem férje, David Bowie örök múzsájává is vált.

Elle Macpherson, „A test”

Sokat elmond róla, hogy a kilencvenes években csak „A test”-ként emlegették, a hízelgő becenevet pedig nem más, mint a TIME magazin akasztotta rá. Ez azonban nem minden, a People magazin ugyanis 1995-ben a világ 50 legszebb embere közé is beválasztotta a modellt, aki a színészkedéssel is sokat kacérkodott. Többek közt a Jóbarátok című sorozatban is epizódszerepet vállalt.

Cindy Crawford, egy modellgeneráció legfényesebb csillaga

Claudia Schifferrel, Naomi Campbellel, Linda Evangelistával és Christy Turlingtonnal megváltoztatták a kilencvenes évek divatvilágát: munkásságukkal egy időben megszületett a szupermodell kifejezés, ami a munkáiért már csillagászati árat kapó modellt takarta. Cindyt – a szája feletti anyajeggyel a védjegyeként – a legismertebb divatlapok foglalkoztatták, egy 1988-as Playboy-fotózással pedig elsöprő sikereket aratott a divatvilágban járatlan férfiak között is. Milliós nagyságrendű reklámszerződéseket kötött, magánélete pedig különösen izgatta a sajtót, miután 1991-ben férjhez ment a Micsoda nő! főszereplőjéhez, Richard Gere-hez. A házasság csupán négy évig tartott, Cindy azonban újra megtalálta a boldogságot: Rande Gerberrel lassan húsz éve keltek egybe. A modellt ma, 51 évesen is gyakran foglalkoztatják, emellett azonban saját cégét irányítja.

Naomi Campbell, a kifutók botrányos királynője

Egy brit-jamaikai táncos lányaként hamar megtapasztalta, milyen reflektorfényben élni, neki pedig nagyon tetszett az ottani csillogás. Egészen fiatalon már olyan zenei nagyságok klipjeiben szerepelt, mint Pink Floyd vagy Bob Marley. Egy igazi fekete párduc, aki érzékiségével és gyönyörűségével elvarázsolta a kifutók világát, aminek a királynőjeként emlegették. A sztárság azonban nála együtt járt a botrányokkal is, a nyilvánosság pedig hamar elkönyvelte dühkitörésekben szenvedő, szeszélyes „rossz lánynak”. Ez azonban semmit sem változtat azon a tényen, hogy ő volt a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb szupermodellje.

Kate Moss, aki kilógott a sorból

Cindy Crawforddal vagy Claudia Schifferrel ellentétben Kate Moss nem volt tipikus szupermodell-alkat: az elvártakhoz képest nem volt magas, az arca és az alakja sem volt tökéletes. Ám éppen ez a különbözőség kellett ahhoz, hogy mindenki megjegyezze, és hogy kisugárzásával egy egész karriert építsen magának. A nevével fémjelzett „heroinsikk” stílus a romlottság vonzóságát hirdette, elterjedése pedig egy 1993-as Calvin Klein-reklámhoz kötődik, amin a modell ápolatlan hajjal, karikás szemmel és hihetetlenül vékonyan pózolt. A deviancia azonban a való életben sem állt soha távol tőle: 2005 szeptemberében a Daily Mail címlapon közölt egy fotót, amin éppen kokaint szippant fel. Sok cég ezután megtagadta a vele való munkát, ám azóta rehabilitálták a botlásáért.

Gisele Bündchen, aki minden rekordot megdöntött

A 2000-es évek legsikeresebb modellje még azért kezdte el a szakmát, hogy elég pénzt tudjon keresni ahhoz, hogy a családját segítse vele, mára már azonban szinte minden bevételi rekordot megdöntött. A Forbes listáján több évig ő szerepelt a világ legjobban kereső modelljeként. És míg rengeteg kolléganője botrányaival hívja fel magára a figyelmet, Gisele Bündchen csendes, családcentrikus és környezettudatos életet él. A 37 éves, kétgyermekes brazil modell sikeres üzletasszonyként tevékenykedik, imád jógázni, az egészséges életmód elkötelezett híve, és mindenben támogatja sportoló férjét, Tom Bradyt.

Cara Delevingne, a fiatal tehetség

A fiatal generáció egyik legsikeresebb tagja az 1992-es születésű Cara Delevingne, akinek szexepilje dús szemöldökében rejlik. Fiatal kora ellenére hamar elég szép vagyonra tett szert, és a divatvilág legfoglalkoztatottabb modelljei közé küzdötte fel magát. Karrierjének egyik fordulópontja az volt, amikor 2012-ben a Chanel kifutójára léphetett, sőt, az elmúlt években színésznőként is kipróbálta magát. A fiatal lány sikerei mellett leginkább azzal került címlapokra, hogy nyíltan vállalta biszexualitását.

Andreja Pejić, az első androgün modell

Megjelenése hatalmas visszhangot kavart a divat világában. Ő volt ugyanis az első androgün modell, aki teljesen átalakította a szépségről és a nemek közti különbségekről alkotott nézeteket. Andreja Pejić-nek nehéz gyermekkora volt, a háború miatt családjával el kellett hagynia Boszniát, egy ideig egy belgrádi menekülttáborban élt, majd végül egy szerbiai faluban telepedett le. Amikor a NATO 1999-ben elkezdte bombázni az országot, a család ismét útnak indult, ezúttal azonban meg sem álltak Ausztráliáig. 17 évesen fedezték fel, azóta pedig a legismertebb divatházak foglalkoztatják. Andreja több nem-átalakító műtéten is átesett, ma már ő az egyik legismertebb transz-modell.

Kendall Jenner, egy új generáció úttörője

Ő az egyike a modern modellgeneráció első tagjainak, akik a közösségi média segítségével kezdtek karriert építeni, ami mára már hatalmas magasságokba emelte őket. Testvéreivel a tengerentúlon sikeres „Keeping Up with the Kardashians” című valóság-showban szerepelt, amivel országos ismeretséget szerzett. Ezt kihasználva, Instagram-fiókján keresztül gyűjtött egyre több követőt, és így szivárgott be szépen a divat világába is – már a Victoria’s Secret híres fehérnemű bemutatóján is szerepelt, és jelenleg a legnagyobb divatcégekkel dolgozik együtt. Karrierje remekül példázza, mekkora erővel rendelkezik napjainkban a közösségi média.

Ashley Graham, a pozitív testkép élharcosa

A hagyományokkal szakítva az elmúlt években számtalan kampány indult a pozitív testképért, aminek az egyik legjelentősebb állomása a teltkarcsú, plus-size modellek előtérbe helyezése volt. Közülük is az egyik legismertebb Ashley Graham, aki már a Sports Illustrated címlapján is szerepelt. Ezzel ő lett az első olyan teltebb modell, aki a köztudottan tökéletes alakú nőket foglalkoztató magazin borítóján megjelenhetett. Sikerei bizakodásra adnak okot a tekintetben, hogy előrébb lendítik az egészséges testképről alkotott nézeteinket.

Winnie Harlow, aki újraértelmezte a szépséget

A szépség nem ismer határokat, az ugyanis a kisugárzáson, a karizmán múlik – ez az elképzelés szerencsére egyre nagyobb teret nyer napjainkban. Így lehet, hogy a pigmenthiánnyal küzdő, húszas éveiben lévő modell ekkora népszerűséget szerzett magának. Winnie Harlow története azonban nem indult tündérmeseként: betegsége miatt olyan sokat zaklatták az iskolában, hogy még az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. Rengeteg idő kellett hozzá, hogy elfogadja és megszeresse a testét. Ma már úgy tartja, az ő egyedi története a bőrére van festve. Így vált Ashley Graham mellett napjaink egyik legbefolyásosabb példaképéve.

Szöveg: Filákovity Radojka

Fotó: Pinterest, theredlist.com