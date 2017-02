Radnóti Miklós szerelmes verseivel emlékezünk Gyarmati Fannira

Két karodban

Két karodban ringatózom

csöndesen.

Két karomban ringatózol

csöndesen.

Két karodban gyermek vagyok,

hallgatag.

Két karomban gyermek vagy te,

hallgatlak.

Két karoddal átölelsz te,

ha félek.

Két karommal átölellek

s nem félek.

Két karodban nem ijeszt majd

a halál nagy

csöndje sem.

Két karodban a halálon,

mint egy álmon

átesem.

Bájoló

Rebbenő szemmel

ülök a fényben,

rózsafa ugrik

át a sövényen,

ugrik a fény is,

gyűlik a felleg,

surran a villám,

s már feleselget

fenn a magasban

dörgedelem

vad dörgedelemmel,

kékje lehervad

lenn a tavaknak,

s tükre megárad,

jöjj be a házba,

vesd le ruhádat,

már esik is kint,

vesd le az inged,

mossa az eső

össze szívünket

Őrizz és védj

Álmomban fú a szél már éjjelente

s a hófehéren villanó vitorlák

csattogva híznak messzi útra készen.

Úgy írom itt e lassu költeményt,

mint búcsuzó, ki ujra kezdi éltét,

s ezentúl bottal írja verseit

szálló homokra távol Áfrikában.

De mindenünnen, Áfrikából is

borzalmas sírás hallik; rémitő

gyermekét szoptatja nappal, éjjel

szederjes mellén a dajka idő.

Mit ér a szó két háború között,

s mit érek én, a ritka és nehéz

szavak tudósa, hogyha ostobán

bombát szorongat minden kerge kéz!

Egünkre láng fut és a földre hull

az égi fényjelekből olvasó,

fájdalom kerít körül fehéren,

akár apályidőn tengert a só.

Őrizz és védj, fehérlő fájdalom,

s te hószín öntudat, maradj velem:

tiszta szavam sose kormozza be

a barna füsttel égő félelem!

Levél a hitveshez

A mélyben néma, hallgató világok,

üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,

de nem felelhet senki rá a távol,

a háborúba ájult Szerbiából

s te messze vagy. Hangod befonja álmom, –

s szivemben nappal újra megtalálom, –

hát hallgatok, míg zsong körém felállván

sok hűvös érintésü büszke páfrány.

Mikor láthatlak újra, nem tudom már,

ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,

s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,

s kihez vakon, némán is eltalálnék,

most bujdokolsz a tájban és szememre

belülről lebbensz, így vetít az elme;

valóság voltál, álom lettél újra,

kamaszkorom kútjába visszahullva

féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?

s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,

a hitvesem leszel, – remélem újra

s az éber lét útjára visszahullva

tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, –

csak messze vagy! Túl három vad határon.

S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?

A csókjainkról élesebb az emlék;

csodákban hittem s napjuk elfeledtem,

bombázórajok húznak el felettem;

szemed kékjét csodáltam épp az égen,

de elborult s a bombák fönt a gépben

zuhanni vágytak. Ellenükre élek, –

s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek

fölmértem s mégis eltalálok hozzád,

megjártam érted én a lélek hosszát, –

s országok útjait; bibor parázson,

ha kell, zuhanó lángok közt varázslom

majd át magam, de mégis visszatérek;

ha kell, szivós leszek, mint fán a kéreg,

s a folytonos veszélyben, bajban élő

vad férfiak fegyvert s hatalmat érő

nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám:

a 2×2 józansága hull rám.

Tétova óda

Mióta készülök, hogy elmondjam neked

szerelmem rejtett csillagrendszerét;

egy képben csak talán, s csupán a lényeget.

De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,

és néha meg olyan, oly biztos és örök,

mint kőben a megkövesült csigaház.

A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött

s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.

S még mindig nem tudom elmondani neked,

mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,

óvó tekinteted érzem kezem felett.

Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.

És holnap az egészet újra kezdem,

mert annyit érek én, amennyit ér a szó

versemben s mert ez addig izgat engem,

míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.

Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, –

mit mondjak még? a tárgyak összenéznek

s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab

az asztalon és csöppje hull a méznek

s mint színarany golyó ragyog a teritőn,

s magától csendül egy üres vizespohár.

Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,

hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.

Az álom hullongó sötétje meg-megérint,

elszáll, majd visszatér a homlokodra,

álmos szemed búcsúzva még felémint,

hajad kibomlik, szétterül lobogva,

s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.

Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,

de benned alszom én is, nem vagyok más világ.

S idáig hallom én, hogy változik a sok

rejtelmes, vékony, bölcs vonal

hűs tenyeredben.

Szerelmes vers

Ott fenn a habos, fodor égen a lomha nap áll még,

majd hűvösen int s tovaúszik.

És itt a szemedben a gyöngyszinü, gyönge verőfény

permetegén ragyog által a kék.

Sárgán fut az ösvény,

vastag avar fedi rég!

Mert itt van az ősz. A diót leverik s a szobákban

már csöppen a csönd a falakról,

engedd fel a válladon álmodozó kicsi gerlét,

hull a levél, közelít a fagy és

eldől a merev rét,

hallod a halk zuhanást.

Ó évszakok őre, te drága, szelíd, de szeretlek!

s nem szeretek már soha mást.

Virágének

Fölötted egy almafa ága,

szirmok hullnak a szádra,

s külön egy-egy késve pereg le,

ráhull a hajadra, szemedre.

Nézem egész nap a szádat,

szemedre hajolnak az ágak,

fényén futkos a fény,

csókra tűnő tünemény.

Tűnik, lehunyod szemedet,

árny játszik a pilla felett,

játszik a gyenge szirommal,

s hull már a sötét valahonnan.

Hull a sötét, de ne félj,

megszólal a néma, ezüst éj;

kivirágzik az égi fa ága,

hold bámul a béna világra.

Hetedik ecloga



Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad

tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este.

Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet

és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.

Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,

megtöretett testünket az álom, a szép szabadító

oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,

Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.

Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?

Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?

És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?

Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,

úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,

vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;

zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager

őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.

Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,

hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,

szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, –

jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,

s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.

Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák

ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.

Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság

és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra

rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,

s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya

lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,

horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már

ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,

féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod

íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert

nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

Rejtettelek

Rejtettelek sokáig,

mint lassan ért gyümölcsét

levél közt rejti ága,

s mint téli ablak tükrén

a józan jég virága

virulsz ki most eszemben.

S tudom már mit jelent ha

kezed hajadra lebben,

bokád kis billenését

is őrzöm már szívemben,

s bordáid szép ívét is

oly hűvösen csodálom,

mint aki megpihent már

ily lélegző csodákon.

És mégis álmaimban

gyakorta száz karom van

s mint álombéli isten

szorítlak száz karomban.

Az áhitat zsoltáraiból

1

Kedves, miért is játszom boszorkányos

ékes szavakkal, amikor szomorúbb

vagyok a fűznél, büszkébb a fenyőnél

és szőkébb a vasárnap délelőttnél.

Amikor ősszel, ha haloványan csillog

a napfény, egyszerű szavakkal hódolok

néked és szeretlek, ahogyan csak a fűz

szeretheti a bágyadt folyót.

Színes miseruhát hoznak az alkonyok, hogy

imádkozzak hozzád egyszerű, szomorú

szavakkal, melyek néha bennem születnek

és nem marad utánuk semmi.

Szomorúbb vagyok a parti fűznél

és szép szavakkal szeretlek mégis

pedig te szebb vagy a százszorszépnél

és az egyszerűbbnél is egyszerűbb.

2

Mégis csak szavakkal szeretlek,

és te ilyenkor jegenyék

áhitatos magasában fészkelsz, mint

a sajnálkozásnak nagy madarai

és talán megmaradt csókjaid

fűzérét pergeted az ujjaid

között és lehullajtod hozzám.

Egyszerű szavak érnek csak hozzád,

áhitatos jó papi szavak és

az istenek imádkoztató

egyszerűsége fehérlik az

ajkaid között és szemeidben

felhősen kéklik az égnél kékebb

virágoknak ártatlan kékje.

3

Hugom is vagy néha, fehér arcú,

vontaranyhaju kedvesem, mikor

szavaink és ajkaink eltévesztik

a szerelem útját és én ilyenkor

szomorú pap-bátyád vagyok

aki már túl van az ölelésen

és szelídszájú kishúgát szereti

benned, akit szeret.

4

Háromszor háromszázhatvanöt napon és

háromszor háromszázhatvanöt éjen

szerettelek és hordtalak vemhes

tétova szememben hunytpilláju misék

után és most sokkal több mint ezer nap

után egy véres könnyel csak kiszakadtál.

Pedig sokkal több mint ezer napon át

érted remegtek az alkonyi fák

és pihés madarak sipogtak ijedten,

hogy ellopom és lerakom őket

a fákról a földre a lábad elé.

Most háromszor háromszáhatvanöt nap

után üres tiszta szemekkel járok,

aranyfüst száll a nagy hegyek felől;

szétfütyülöm a szomorúságom és a

fészkek mélyén bizalmas madarak

várnak rám tátott puha csőrrel mert

hozzájuk térek torkomban ízes

kukacokkal s hogyha vihar jön

fejem meghajtom, rád gondolok és

letakarom őket bús kalapommal.

5

Violák és sok más virágok

nyíltak ki bennem.

Fehér klárisok sápadnak

szememből a csuklód köré

lassan peregnek a kezeiden

és már ujjaid hegyén csillognak

amikor lecsókolom őket

mert az ujjaid csúcsán

kezdődik és végződik az élet.

Mégis oly végtelen

mint esős réteken

mély álmoknak hajnali habja

amikor dallos szemeidben

kinyílnak a ködtarajos rónák

és bomlott hajunkat zászlókként

lengeti a szél.

6

Pattanó virágú bogaras réten

megáradt bennem egyszer a jóság:

nyújtott nyitott tenyérrel hívtam

az erdők és mezők madarait

és ők eljöttek cikkázva hozzám

tapsos röpülésel bújtak meg

hajamnak meleg sátra alatt.

Azt hitted akkor hogy csodát látsz

nagyranyílt szemekkel hátráltál

tőlem de én átöleltelek

kibontottam forró aranyhajad

és úgy szóltam a madarakhoz

akik már nem fértek el rajtam:

– Nézzétek ez az én kedvesem

nagyszemű és ezerszer áldott! –

És eljöttek akkor hozzád is ők

széttúrták hajad és hemperegtek.

Akkor ott madaras fejünk alatt

csókunkból is dalok születtek

és a dalokból uj csókos csodák.

7

Ajkadon nedvesen csillan a

messze alkonyok álmos fénye,

mert színes sinek doromboló

utján jöttél te vissza szíves

sziveddel – testedben álmos

délutáni sütkérezések

melegét hoztad el nekem és

úgy ömlött el rajtad a jóság

hogy szégyenlem most ajkamnak

remegését mellyel ujra az

ujjaidat csókolom sorra

miközben halottan lehulló

cserebogarak tavaszi síró

búcsúimáját mondogatom.

8

Szavakkal játékos

életem mellédkuszik

és átölel virágos

karjaival mint

a kánikula ott

lenn a nezőkön

az örjöngő napot

öleli valami

rettentő csudába!

Testünk csak csillogva

ragyog a fényben

és az útszélről mégis

szemérmetlen szerzetes-

füvek nyújtóznak fel

hogy lássák csókjainkat!

Összeállította: F.R.

Fotó: Pinterest