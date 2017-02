Minden idők legemlékezetesebb Grammy-előadásai

Ezúttal is hatalmas show kíséretében osztották ki a Grammy-díjakat tegnap. A különleges előadások, színpadi performanszok az elmúlt évtizedekben szinte elengedhetetlen részévé váltak a gálának – most a legemlékezetesebbek közül válogattunk.

A grandiózus előadások mellett a díjátadón természetesen megható pillanatokból sincs hiány – most sem volt ez másképp. Idén például Adele öt díjjal távozott, így többek közt nagy riválisát, Beyoncét is maga mögé utasította, megható köszönőbeszédében azonban kitért arra, hogy a Beyoncé érdemelné az év albumáért járó arany gramofont. Akár egyetértünk vele, akár nem, egy biztos, Beyoncé emlékezetes minishow keretein belül bizonyította, hogy a nagy elődökhöz hasonlóan, neki is ott a helye a popszakma legjobbjai között:

Tina Turner: What’s Love Got to Do With It (1985)



Karakteres hangjánál csak a kisugárzása elsöprőbb – ez teszi Tina Turnert valódi sztárrá. Az 1985-ös Grammy-gálán hatalmas ovációval jutalmazta a közönség, állva ünnepelték, még azelőtt, hogy befejezte volna a produkciót.

Michael Jackson: The Way You Make Me Feel (1988)



Néhány fellépést a botrányos kosztümök vagy éppen a provokatív előadási mód tesznek emlékezetessé. Michael Jacksonnak ilyenekre nem volt szüksége, ő ugyanis maga volt a zene.

Eric Clapton: Tears in Heaven (1993)



Eric Clapton dala – amit négyéves fiának elvesztésekor írt – még a legsztoikusabb hallgatóknak is könnyeket csal a szemébe. Felejthetetlen!

Whitney Houston: I Will Always Love You (1994)



A kultikus romantikus film, a Több mint testőr elsöprő sikert aratott 1992-ben. A gyönyörű betétdala azonban sokkal több ember szívét ejtette rabul – nem csoda, hogy Whitney Houstonnak az 1994-es Grammy-gálán is elő kellett adnia.

Aretha Franklin: Nessun Dorma (1998)



A Turandot című opera legismertebb dallamait eredetileg Luciano Pavarotti énekelte volna el, ám orvosa javaslatára az utolsó pillanatban vissza kellett mondania az előadást. Helyette egyik régi barátja, Aretha Franklin lépett színpadra. Lélegzetelállító az előadása.

Celine Dion: My Heart Will Go On (1998)



Az 1998-as Grammy-gála egészen másképp alakult volna, ha Barbra Streisand nem betegedik le. Ő énekelte volna ugyanis Celine Dionnal közösen a Tell Him című duettet, ám a kanadai énekesnő így magára maradt, ráadásul mindez 24 órával a gála kezdete előtt derült ki. Nem volt más választás, Celine-nek egyedül kellett színpadra állnia, a szükséghelyzetet pedig végül úgy oldotta meg, hogy legnagyobb slágerét, a Titanic betétdalát adta elő.

Ricky Martin: The Cup of Life (1999)



Hatalmas mosoly, kirobbanó latin virtus, felejthetetlen énekhang – ebben a látványban lehetett része a közönségnek 1999-ben Ricky Martin előadása közben.

Beyoncé és Tina Turner, 2008



Szinte felrobbant a hatalmas ovációtól a színpad, amikor a 26 éves Beyoncé és a 67 éves Tina Turner a rock nagyasszonyának Grammy-nyertes slágerét, a Proud Maryt adták elő.

Lady Gaga: David Bowie emlékére (2016)



Lady Gaga méltó módon emlékezett meg a tavaly elhunyt zenei legendáról: 10 David Bowie-dalt adott elő a Grammy közönsége előtt, méghozzá nem is akárhogyan!

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest