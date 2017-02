Hedonisták, figyelem! Ikonikus filmjelenetek a pizza napjára

Változó világ (1982)



Középiskolásként, szűkös zsebpénzzel a pizza valami olyan luxus volt, amire hetekig kellett spórolni. A Változó világ című kultikus tinédzserfilm egyik főszereplője, Spicoli – akit Sean Penn alakít – azonban sokunk ábrándjait valósította meg azzal, hogy egyenesen az osztályterembe rendelte a pizzát. Az már más kérdés, hogy a végén mennyi jutott neki a vágyott mennyei mannából.

A hálózat csapdájában (1995)



1995-ben, amikor az internet újdonság volt, az átlagember a veszélyeiről is vajmi keveset tudott még. Többek közt azt sem, hogy neten keresztül nemcsak a pizzarendelés természetes dolog – mint a jelenetben –, hanem az is megeshet, hogy valaki ellopja a személyes adatainkat, vagy teljesen kitöröl minket a központi rendszerből. Ez történt Angelával is A hálózat csapdájában című thrillerben.

Szemet szemért (1989)



Spike Lee filmjének cselekménye Brooklynban, Sal pizzériájában játszódik, így a rendező mondhatni egy egész alkotást szentelt mindannyiunk kedvencének. Viszont az élet itt korántsem olyan felhőtlen, mint azt gondolnánk, hiszen egy rossz képbeállítás miatt fekete fiatalok bojkottot hirdettek a pizzázó ellen. Az idegek pattanásig feszülnek, elszabadul a pokol, ami valakinek az életébe kerül.

Vissza a jövőbe 2. (1989)



A kultikus fim második része robbanásszerű fejlődést jósolt 2015-re, ami a pizza elkészítési módjában is megmutatkozott. Ahogy azt Marty-ék otthonában megfigyelhettük, elég volt csak egy előrecsomagolt miniatűr változatot a mikróba tenni, és másodpercek múlva már ott gőzölöghetett a család asztalán a friss pizza. A jóslat nagy sajnálatunkra nem teljesült be, pedig mi nagyon örültünk volna egy hasonló fejlesztésnek…

Wayne világa (1992)



A Wayne világa egyik leghumorosabb, ironikus jelenetében egy menedzser próbálja rávenni a feltörekvő fiatalokat, hogy népszerűsítsék szponzoraik termékeit, hogy azok pénzt nyomjanak a rádióműsorukba. Az egyik ilyen jövőbeli támogató a Pizza Hut. A srácok pedig a cég termékét kéjesen falatozva próbálják elmagyarázni, hogy nem szeretnének egy hirdető bábjai sem lenni.

Ízek, imák, szerelmek (2010)



A megjelenése óta nagy kedvencünk az Ízek, imák, szerelmek, amiben Liz Gilbert három országon keresztül próbál újra visszatalálni önmagához. Az egyik ilyen Olaszország, a pizza hazája. Kedvenc jelenetünk éppen Nápolyban játszódik, ahol főhősünk olthatatlan szerelemre lobban, vágyai tárgya azonban nem egy férfi, hanem a mennyei nápolyi pizza, amit mindenkinek meg kellene kóstolnia egyszer.

Reszkessetek, betörők! (1990)



Az egész film egy boldog családi utazásról szólt volna, ha nincs a pizza, minden gyerek vágyálma és a feszültségek forrása. Kevin és testvére ugyanis azon vesznek össze, hogy a bátyus nem hajlandó megosztani vele az ételt. A gyermeki vita egy hatalmas családi veszekedésben csúcsosodik ki, aminek hatására Kevin úgy dönt, inkább otthon marad. A többit meg ugye már ismerjük…

Tini nindzsa teknőcök (1990)



Természetesen az ismert mese filmváltozatából sem maradhatott ki a pizza, amiért a teknőcök megszállottan rajonganak. Bármit megtennének érte, sőt még jutalomként is örömmel elfogadják, ahogyan az a jelenetben látható.

Pókember 2. (2004)



Miközben embereket ment, Pókembernek civilben egy normális állásra is szüksége van, hiszen a számlákat még neki is minden hónapban be kell fizetnie. Peter Parker pedig úgy gondolja, hogy a pizza kihordás lesz számára a megfelelő kereseti forrás. Sajnos mindig adódik egy gond a világban, ami fontosabb, így cseppet sem tud brillírozni ebben a munkakörben.

Őrült, dilis szerelem (2011)



Pizza és Ryan Gosling – talán sokan egyetértenek velünk abban, hogy ennél tökéletesebb kombinációból kevés van a világon. Az Őrült, dilis szerelemben mindkettőt egyszerre csodálhatjuk meg, méghozzá lelassítva, ami sokkal nagyobb élményt nyújt. 😉

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest