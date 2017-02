A világ gyerekszemmel – A National Geographic fiatal fotósokat díjazott

A National Geographic fotópályázatain minden évben lenyűgöző alkotások közül választják ki a legjobbakat – többek közt természetfotó, társadalomábrázolás és utazás kategóriában. De a legkisebbekről sem feledkeznek meg, így most is díjazták a 6 és 14 év közötti gyerekfotósok munkáit. A legjobbakat mutatjuk be nektek.