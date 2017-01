15 felejthetetlen fotó Marilyn Monroe-ról, amit újra és újra látni kell

A díva határozottsága mögött egy törékeny nő bújt meg. Ez a kettősség pedig még mindig lázban tartja az embereket, így lehetséges, hogy időről időre új felvételek kerülnek elő Marilyn Monroe-ról. Most egy, a Hétévi vágyakozás forgatásán készített videó jelent meg – ennek apropóján gyűjtöttük össze a legismertebb fotókat róla.

Újabb sosem látott felvétel került elő Marilyn Monroe-ról: ezúttal a Hétévi vágyakozás című film ikonikus jelenetének forgatásáról. A kezdeti tervektől eltérően, annak idején végül egy stúdióban vették újra azokat a képkockákat, amelyeken Marilyn Monroe szoknyáját fellibbenti a szellőzőrácsból kiáramló levegő, az utcán forgatott, első felvételek azonban eltűntek. A stábon kívül viszont egy John Schulback nevű férfi is ott volt kamerájával az első forgatáson, és később számtalanszor mesélte családjának, hogy ő is felvette a jelenetet. Unokáját nem hagyta nyugodni a dolog, és addig kereste a filmet, míg egy születésnapi videó között rá nem talált a nyersanyagra, amiből a New York Times közölt részleteket.

Íme:

Minket is megihletett a történet, így előkerestük nektek Marilyn Monroe ikonikus fotóit.

A lelke mélyén mindig ártatlan, naiv nő maradt

Ízig-vérig díva



A gyémánt a lány legjobb barátja

Igazi szexszimbólum még ma is

A legnagyobb sikerek ellenére sem volt igazán boldog

Az egyik legbájosabb róla készült fotón balerinaként mosolyog a kamerába

Szépségtrükkjeit ma is nők százezrei próbálják ellesni

„A siker csodálatos dolog, de az ember nem tud éjszaka hozzábújni, ha fázik”

Hatalmas szeretetvágy munkált benne

Titokzatos szépség

A csillogás ellenére megmaradt egyszerű lánynak



Rengeteget szorongott

A film volt a mindene, a sztárság azonban tönkretette

A filmtörténet ikonikus jelenetében

Határozottsága csupán álarc volt

Szöveg: F.R.

Fotó: theredist.com