Kulisszatitkok és backstage fotók az idei People’s Choice Awardsról

A kezdetek

A People’s Choice Awards ötlete Bob Stivers producer fejéből pattant ki, aki megelégelte, hogy csupán szakmai zsűri dönthet arról, kinek járnak elismerések a filmes, a tévés és a zenei világban, ezért 1975-ben megalapította a díjat. A koncepció egyszerű és nagyon izgalmas volt: a nézők dönthettek arról, hogy adott évben kit találnak a legjobbnak. Az első díjátadóról például Barbra Streisand és John Wayne is elismerésekkel távozott. Az áttörést azonban a harmadik, 1977-es gála hozta meg, ami valóságos médiatörténeti eseménynek számított, hiszen 35,3 millió tévénézőt bilincselt a képernyők elé, a győztesek között pedig olyan nagy nevek voltak, mint Farrah Fawcet és többek közt a Star Wars készítői.

Cirkuszt és kenyeret a népnek!

Mondanunk sem kell, hogy mára a People’s Choice Awards még ennél is nagyobb eseménnyé nőtte ki magát, és méltó helyet foglal el a díjátadók sorában. Grandiózus díszletek, elképesztő vizuális elemek és persze a legnagyobb hollywoodi sztárok teszik teljessé a show-t. Utóbbiak felelnek a hangulatért is, ami idén a tetőfokára hágott, főleg, amikor a győzteseket a pódiumra szólították. Többek közt Ryan Reynolds és Jennifer Lawrence is szobrocskát vehetett át, de Tom Hanks és Sofia Vergara munkáját is elismerték. Ami a tévés munkákat illeti, egyebek mellett az Agymenők is díjat kapott, de Ellen DeGeneres sem távozott üres kézzel, ugyanis három szobrot zsebelt be. A legjobb műsorvezető, a legjobb animációs filmbeli szinkronhang, de a legjobb vígjáték kollaborációk díját is besöpörte Britney Spearsszel, amivel Ellen lett a People’s Choice Awards történetének legtöbbször díjazott híressége.

A továbbiakban viszont beszéljenek helyettünk a képek:

„Orvosok”, ha örülnek

A hazánkban is népszerű Grace klinika csapata a legjobb drámai sorozat kategóriájában győzedelmeskedett.

Díjazottak egymás közt

Justin Timberlake – aki a legjobb férfi előadó lett – is gratulált Ellen DeGeneresnek a díjaihoz.

HUGE congratulations to Ellen DeGeneres on being the most “winningest” person in #PCAs history!! #bowdown People’s Choice Awards (@peopleschoice) által közzétett fénykép, 2017. Jan 18., 19:14 PST

Félelem és reszketés

Robert Downey Jr. annyira félti friss díját – amit a legjobb akciófilm színészként nyert el –, hogy a zakója alá rejti. 🙂

Teltház a backstage-ben

A Fuller House sorozat szereplői szinte kivétel nélkül ott voltak, és együtt örültek az elismerésnek, amit a legjobb prémium vígjátékért nyertek el.

Meghitt pillanat

A Jóbarátok Joey-ját még mindig imádja a közönség, ezért lett ő a legjobb férfi sorozatszínész.

Hol van Sheldon?

Az Agymenők az első sorból követték a gálát, ezúttal Sheldon nélkül.

Congratulations to the cast and crew of #BigBangTheory on the #PCAs win for Favorite Network TV Comedy! The Big Bang Theory (@bigbangtheory_cbs) által közzétett fénykép, 2017. Jan 18., 21:41 PST

Sugárzó öröm

A CSI: Miami színésze gyönyörű feleségével érkezett az eseményre, és annak ellenére, hogy nem nyert díjat, nagyon jól érezte magát.

Adam Rodriguez and his lovely wife stopped by the official #PCAs 2017 photo booth and looked SO good! 📷: Cliff Lipson/CBS People’s Choice Awards (@peopleschoice) által közzétett fénykép, 2017. Jan 18., 19:34 PST

A komédia királynője

Melissa McCarthy még mindig a legviccesebb híresség a nézők szemében.

Melissa McCarthy, the comedic queen. #PCAs People’s Choice Awards (@peopleschoice) által közzétett fénykép, 2017. Jan 18., 19:09 PST

„Tényleg az enyém?”

Blake Lively szinte el sem hiszi, hogy a legjobb drámai színésznő kategóriában olyanokat győzött le, mint Meryl Streep vagy Julia Roberts.

Aww, @blakelively! Congrats on your well-deserved #PCAs win! People’s Choice Awards (@peopleschoice) által közzétett fénykép, 2017. Jan 18., 18:40 PST

Jennifer Lopez büszkesége

A latin énekesnő nem is lehetne ennél boldogabb, hiszen ezúttal színésznői tehetségéért részesült elismerésben: ő lett a legjobb női szereplő a krimisorozat kategóriában.

Congrats on the first win of the night, JLo! #PCAs 👏 People’s Choice Awards (@peopleschoice) által közzétett fénykép, 2017. Jan 18., 18:12 PST



