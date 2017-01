5 dolog, ami régen természetes volt, ma viszont kampányolni kell érte

Anyatejes táplálás

A természetes táplálás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, azért viszont sokan harcolnak, hogy az anyák a nyilvános helyeken is nyugodtan, minden atrocitás nélkül meg tudják etetni babájukat. Annak ellenére, hogy az egyik legtermészetesebb dologról beszélünk a világon, sokakat érint kényelmetlenül egy szoptató anya látványa. Az elmúlt években különböző népszerűsítő, illetve felvilágosító kampányokkal igyekeztek tompítani a helyzetet.

Tavaly az Equonix Fitness váltott ki nagy visszhangot reklámplakátjával, amelyen egy nő két gyermekét szoptatja egy étteremben, és ami a nyilvános táplálást, mint olyat a világ legtermészetesebb dolgának mutatta be. A képet az ikonikus divatfotós, Steven Klein készítette. De a legismertebb sztárok is előszeretettel hívják fel a figyelmet az anyatejes táplálás, illetve a nyilvános szoptatás fontosságára: Alyssa Milano például rendszeresen oszt meg magáról Instagram-oldalán olyan képeket, amiken szoptat. Sőt, aktuális címlapsztárjaink, Cseke Eszter és S. Takács András, is kiálltak az anyatejes szoptatás mellett egy szabadtéri fotókiállítás (Anyatejjel a világ körül címmel) megszervezésével tavaly ősszel, az UNICEF felkérésére.

A nőies forma szépsége

Rengeteg kampány indul annak érdekében, hogy a divatipar által évtizedekig sugallt szépségideállal szembemenve felhívják a figyelmet arra, a nőies, telt idomok is lehetnek szépek. A plus size modellek ma már ugyanolyan népszerűek, mint vékonyabb társaik, a sportszereket gyártó cégek, a kozmetikai vállalatok is egyre többször alkalmazzák őket reklámjaikban, de a férfimagazinok címlapjain is meg-megjelennek már. A willendorfi vénusz megalkotója a hír hallatán valószínűleg örömtáncot járna, a dolognak azonban megvan a maga keserű mellékíze. Ha jobban belegondolunk ugyanis, valahol szomorú, hogy el kellett jutnunk odáig, hogy külön kampányokkal kell felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetes formák, az egészséges idomok – vagyis azok a dolgok, amik a nőt nővé teszik – egyáltalán nem szégyellnivalók.

Házilag megtermelt ételek fogyasztása

A Föld lassan nem képes erőforrásokkal ellátni mind a hétmilliárd lakóját, ezért szükség van egy kis „rásegítésre”. Az élelmiszergyártó cégek az üvegházakban olyan zöldségeket és gyümölcsöket is meg tudnak termelni, amiknek még nincs idénye, a gazdaságokban pedig elképzelhetetlen mennyiségben nevelik a haszonállatokat, hogy húst biztosítsanak az embereknek. Mint mindennek, a tömegtermelésnek is megvannak a maga előnyei, de a hátrányai is, ezért egyre többen hívják fel a figyelmet a tudatos vásárlásra. Vagyis arra, hogy egyáltalán nem mindegy, mit és honnan szereznek be az emberek. Ez nemcsak az egészség záloga lehet, hanem a pazarlást is csökkentheti. A Save the Food (magyarul: mentsük meg az ételt) kampány éppen a túlfogyasztás és a felesleges felhalmozás veszélyire figyelmeztet – arra, hogy az élelmiszerekre, illetve azok lelőhelyeire ugyanúgy kellene vigyázni, mint a vízre.

Az atipikus szépség elfogadása

A különböző divatkampányok sokáig csupán a tökéletes, szépséghibával nem rendelkező modelleket foglalkoztatták. Ma már azonban egyre több helyen éltetik az „atipikus” szépséget, így a kusza fogak, az elálló fülek, a szeplős arc is egzotikusnak számítanak. Sőt, ennél még tovább mentek: a kifutókon albínó, Down-szindrómás, pigmenthiányos és ritka genetikai betegségben szenvedő modellt is látni.

Igazán jelen lenni a saját életünkben

Ugye, milyen furcsán hangzik, hogy erre külön fel kell hívni a figyelmet? Pedig rengeteg életvezetési tanácsadással foglalkozó könyv és online kampány tűzte ki célul, hogy visszavezesse a valóságba azokat, akik a virtuális világban rekedtek, és a közösségi médiában élik mindennapjaikat. A lényege pedig minden ilyen felhívásnak ugyanaz: ha állandóan a telefonunkat nyomkodjuk, elmulasztjuk a legfontosabb pillanatokat, így pedig csak díszletei leszünk a saját életünknek. Ugyanakkor egy Slavomir nevű fiatal designer, akinek a közösségi média valódi arcáról készített manipulált fotói bejárták a világot, ennél is továbbment. A cigarettás dobozokon található fekete keretes felhívásokhoz hasonlóan többek közt azokra a felesleges tartalmakra hívta fel a figyelmet, amelyekkel minden egyes nap találkozhatunk a közösségi médiában. Az üzenet egyértelmű: ha nem vigyázunk, ez a tevékenység ugyanolyan függővé tesz minket, akár a dohányzás.

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest, Thinkstock