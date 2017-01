15 gyönyörű fotó Diana hercegnéről és fiairól

Ha az 1997-es tragikus baleset nem következik be, Diana hercegné ma már kétszeres büszke nagymama lenne. Legutóbb Vilmos emlékezett meg édesanyjáról, a Gyermekgyász Alapítvány eseményén beszélt Diana elvesztéséről. „Tudjátok, én is nagyon fiatalon vesztettem el az anyukámat. Én 15, a testvérem pedig 12 éves volt” – mondta, majd hozzátette, hogy a gyász feldolgozásában neki is a kommunikáció jelentette a kulcsot. „Nagyon fontos ugyanis, hogy beszéljünk róla” – tette hozzá. Mi most ennek apropóján egy gyönyörű válogatással emlékezünk meg róluk abból az időből, amikor még boldog család voltak.

A szívek királynője első gyermekével

Vilmos és Diana a lelátón szurkolnak

Mókázás Harryvel

Gyönyörű család

A kis Harryvel egy spanyolországi nyaraláson

Összetartoznak

Vilmos olyan, akár a kis György

Harry herceg már akkor is imádott mókázni

Boldog gyermekkor

Minden lépésnél a fiai mellett volt

Az egyik legkedvesebb közös programjuk a síelés volt

Micsoda elegancia

Közös zongorázgatás

A Niagara vízesésnél

Anya szeretetéhez nincs fogható

Szöveg: F.R.

Fotó: Pinterest