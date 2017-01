Munkaszüneti napok és minden más, amit 2017-ről tudni kell

Munkaszüneti napok

Rajongunk a munkánkért, de januárban mindig az az első, hogy megnézzük, hány munkaszüneti nappal és hosszú hétvégével számolhatunk a következő 365 napban. Az idei év ebből a szempontból elég különlegesnek ígérkezik, ugyanis egyetlen ünnepnapot sem kell ledolgoznunk, ezzel szemben öt hosszú hétvégének is örülhetünk. Március 15-e szerdára esik, így az a munkahét egy nappal lerövidül. Ezt követi a húsvét áprilisban, amihez ha hozzácsapjátok április 14-t nagypénteket is, akkor négy naposra bővíthetitek a hétvégét. A munka ünnepe, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, valamint karácsony első napja is hétfőre fog esni ­–, de ott van még június 5-én pünkösdhétfő is, ami így tovább növeli a pihenőnapok számát. Augusztus 20-át ezúttal vasárnap ünnepeljük.

március 15. szerda, 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe

április 17. hétfő, húsvéthétfő

május 1. hétfő, a munka ünnepe

június 5. hétfő, pünkösdhétfő

augusztus 20. vasárnap, az államalapítás ünnepe

október 23. hétfő, 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe

november 1. szerda, Mindenszentek napja

december 25-26. hétfő és kedd, karácsony

Indulhat a szórakozás

A tél általában nem bővelkedik kültéri szabadtéri eseményekben, de tavasszal, a Budapesti Tavaszi Fesztivállal, amelyet március 31-től április 1-ig tartanak, beindul a szezon. Április 20-tól rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, aztán jönnek a nyári események: a soproni VOLT Fesztivál június 27-július 1 között, a Balaton Sound július 5-9 között, valamint a Sziget Fesztivál augusztus 9-16 között. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy idén nálunk rendezik az úszó világbajnokságot, a sportrajongók nagy örömére két helyszínen – Budapesten és Balatonfüreden –, július 13-tól augusztus 4-ig. Azok, akik szívesen látogatnak a Művészetek Völgyébe, július 21-től július 30-ig tehetik ezt meg – és ez még csak a töredéke annak a sok remek programnak, amit az idei nyár tartogat.

Külföldre kalandozva

És akkor evezzünk egy picit nemzetközi vizekre is. Január 8-án rendezik a Golden Globe-díjátadót, amit az Oscar előszobájaként is szoktak hívni. Február 12-én kiosztják a Grammy-díjakat, majd 26-án az Oscar-szobrocskák is gazdára találnak, nekünk ez nagy kedvencünk, úgyhogy idén is nagyon várjuk. 🙂 Május 17-28 között kerül megrendezésre a Cannes-i Filmfesztivál, ahol anno Nemes Jeles László is elhozta a legjobb filmnek járó Arany Pálmát. 2017-ben sajnos nem lesz foci Eb, hogy a magyar csapatnak szurkolhassunk, sem olimpia, ellenben 104. alkalommal rendezik meg a Tour De France-ot, ami július 1-től 23-ig fog tartani. Ezeken kívül kíváncsian várjuk még Észak-Amerika és Dél-Amerika északi részének teljes napfogyatkozását – augusztus 21. – is.

