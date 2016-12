A legsportszerűbb, a legfejedelmibb, a legköltőibb - Ezek voltak 2016 legjei

A legsportszerűbb

Az olimpia egyik legszebb pillanata volt, amikor két síkfutó nő, az amerikai Abbey D’Agostino és az új-zélandi Nikki Hamblin összeütközött és elesett, de D’Agostino ahelyett, hogy elsétált volna, segített sérült versenytársának is talpra állni. A hölgy utolsó előttiként ért célba, de az biztos, hogy a legsportszerűbb olimpiai versenyzőnek járó képzeletbeli aranyat megkapta.

A legfejedelmibb

II. Erzsébet királynő idén ünnepelte 90. születésnapját. A dolog érdekessége, hogy bár eredetileg április 21-én született, mégis mindig nyáron tartja, mert az időjárás ilyenkor jobban kedvez annak, hogy szabadtéri rendezvény keretében a népével együtt ünnepeljen. Nos, erre csak annyit mondanánk, hogy továbbra is Isten óvja a királynőt!

A leghíresebb

Nemes Jeles László filmje, a Saul fia elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, sőt, a brit The Guardian magazin a második legjobb filmnek választotta azok közül, amelyeket idén Nagy-Britanniában bemutatottak. Nagyon büszkék vagyunk rá. 🙂

A legvarázslatosabb

Nyáron mutatták be a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarabot, amely a hetedik kötet után 19 évvel játszódik, és amelyet szövegkönyv formájában is kiadtak. A főszerepben maga Harry, és legfiatalabb fia Albus Perselus Potter áll, de természetesen a régi kedvencek, Ron, Hermione, Ginny és Draco is feltűnnek a színen. Szerintünk a cselekmény nem ütötte meg az eredeti könyvek mércéjét, de azért így is szórakoztató olvasmánynak bizonyult.

A legmegdöbbentőbb

Angelina Jolie és Brad Pitt, 10 év együttélés és 1 év házasság után szakított. Az álompár története csúnya véget ért, Bradet ugyanis azzal vádolták, hogy bántalmazta gyermekeit – ügyében még az FBI is nyomozott, de semmilyen terhelő bizonyítékot nem találtak ellene.

A legváratlanabb

Nagy-Britannia úgy döntött a nyári népszavazás alkalmával, hogy kilép az Európai Unióból. David Cameron miniszterelnök elfogadta a döntést, azonban úgy érezte, nem tudna azzal az új szereppel azonosulni, amit a folyamat megkívánna tőle, ezért nem sokkal a népszavazást követően lemondott elnöki tisztségéről.

A legromantikusabb

Bridget Jones visszatért a filmvászonra, és bár először úgy tűnt, hogy a nagybetűs Férfi megtestesítőjével, Mark Darcyval örökre végzett, végül minden jóra fordult kettejük között – ezzel a történet kivívta magának a legromantikusabb pillanatnak járó címet.

A legnosztalgikusabb

6-99 éves korig mindenkit magával ragadott a Pokémon Go őrület, az emberek a telefonjukba temetkezve nosztalgiáztak a 90-es évek kedvenc figuráival, akiknek így újabb generációkat sikerült meghódítaniuk. Egy nap erejéig mi is kipróbáltuk a játékot, de a lelkesedésünk hamar elmúlt.

A legköltőibb

Bob Dylannek ítélték oda idén az irodalmi Nobel-díjat, a szakmai zsűri szerint ugyanis a munkássága nagyban hasonlít Homérosz és Szapphó költészetéhez. Eleinte az énekes nem nyilatkozott a témáról, ezért sokan támadták őt, azonban végül tömören elismerte, nagyon megtisztelőnek tartja az elismerést.

A legfigyelmesebb

Rafael Nadal teniszező, oldalán Simon Solbasszal épp Carlos Moya és John McEnroe ellen játszott Mallorcán, amikor a lelátón egy nő elkezdte keresni a kislányát. Ahogy egyre többen fordultak a kétségbeesett hölgy felé, a teniszezőknek is feltűnt, hogy mi történt, ezért Nadal ahelyett, hogy szervált volna, abbahagyta a játékot, hogy mindenki az eseményekre tudjon figyelni. A kislány végül meglett, Nadal pedig csak ezután folytatta a meccset. A szívszorító pillanatokról videó is készült, itt nézhetitek meg.

